https://sputnikarabic.ae/20230221/قتيل-و13-جريحا-جراء-انفجار-مصنع-للمعادن-في-ولاية-أوهايو-الأمريكية-فيديو-1073800264.html
قتيل و13 جريحا جراء انفجار مصنع للمعادن في ولاية أوهايو الأمريكية... فيديو
قتيل و13 جريحا جراء انفجار مصنع للمعادن في ولاية أوهايو الأمريكية... فيديو
لقي شخص حتفه وأصيب 13 آخرون بعد انفجار هز مصنعا لتصنيع المعادن، يوم الاثنين، في بيدفورد في ولاية أوهايو الأمريكية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T05:56+0000
2023-02-21T05:56+0000
2023-02-21T05:56+0000
انفجار مصنع
أوهايو
الولايات المتحدة الأمريكية
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مصنع
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وقال مسؤولو الإطفاء في وقت سابق، إن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى فيما عولج شخص آخر في الموقع بعد الانفجار الذي وقع في شركة آي شومان وشركاه التي تنتج سبائك النحاس.في وقت لاحق من اليوم، أكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوياهوغا لوسائل الإعلام المحلية، أن شخصا واحدا قد توفي.وذكر رجال الإطفاء، أن تحقيقا جاريا لتحديد سبب الانفجار.وذكرت شركة آي شومان وشركاه في بيان أن الانفجار "مجهول المصدر" في منشأة بيدفورد تسبب في وقوع "إصابات للموظفين وأضرار جسيمة في المنشأة".وأبلغت عدة مجتمعات محلية عن انتشار رائحة كريهة في الهواء بعد الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230220/حريق-كبير-بمصنع-في-ولاية-أوهايو-الأمريكية-وأطقم-المطافئ-تكافح-للسيطرة-على-الحريق-فيديو-1073798340.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفجار مصنع, أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مصنع
انفجار مصنع, أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مصنع
قتيل و13 جريحا جراء انفجار مصنع للمعادن في ولاية أوهايو الأمريكية... فيديو
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لقي شخص حتفه وأصيب 13 آخرون بعد انفجار هز مصنعا لتصنيع المعادن، يوم الاثنين، في بيدفورد في ولاية أوهايو الأمريكية.
وقال مسؤولو الإطفاء في وقت سابق، إن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى فيما عولج شخص آخر في الموقع بعد الانفجار الذي وقع في شركة آي شومان وشركاه
التي تنتج سبائك النحاس.
في وقت لاحق من اليوم، أكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوياهوغا لوسائل الإعلام المحلية، أن شخصا واحدا قد توفي.
وذكر رجال الإطفاء، أن تحقيقا جاريا لتحديد سبب الانفجار.
وذكرت شركة آي شومان وشركاه في بيان أن الانفجار "مجهول المصدر" في منشأة بيدفورد تسبب في وقوع "إصابات للموظفين وأضرار جسيمة في المنشأة".
وأبلغت عدة مجتمعات محلية عن انتشار رائحة كريهة في الهواء بعد الحادث.