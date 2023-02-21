عربي
https://sputnikarabic.ae/20230221/قتيل-و13-جريحا-جراء-انفجار-مصنع-للمعادن-في-ولاية-أوهايو-الأمريكية-فيديو-1073800264.html
قتيل و13 جريحا جراء انفجار مصنع للمعادن في ولاية أوهايو الأمريكية... فيديو
قتيل و13 جريحا جراء انفجار مصنع للمعادن في ولاية أوهايو الأمريكية... فيديو
لقي شخص حتفه وأصيب 13 آخرون بعد انفجار هز مصنعا لتصنيع المعادن، يوم الاثنين، في بيدفورد في ولاية أوهايو الأمريكية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T05:56+0000
2023-02-21T05:56+0000
انفجار مصنع
أوهايو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مصنع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073799935_0:270:3000:1958_1920x0_80_0_0_10e734c5e0ec9e3e32a45639e683606d.jpg
وقال مسؤولو الإطفاء في وقت سابق، إن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى فيما عولج شخص آخر في الموقع بعد الانفجار الذي وقع في شركة آي شومان وشركاه التي تنتج سبائك النحاس.في وقت لاحق من اليوم، أكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوياهوغا لوسائل الإعلام المحلية، أن شخصا واحدا قد توفي.وذكر رجال الإطفاء، أن تحقيقا جاريا لتحديد سبب الانفجار.وذكرت شركة آي شومان وشركاه في بيان أن الانفجار "مجهول المصدر" في منشأة بيدفورد تسبب في وقوع "إصابات للموظفين وأضرار جسيمة في المنشأة".وأبلغت عدة مجتمعات محلية عن انتشار رائحة كريهة في الهواء بعد الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230220/حريق-كبير-بمصنع-في-ولاية-أوهايو-الأمريكية-وأطقم-المطافئ-تكافح-للسيطرة-على-الحريق-فيديو-1073798340.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073799935_322:0:2989:2000_1920x0_80_0_0_3a8562272b33a028d82c308274df9bf8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفجار مصنع, أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مصنع
انفجار مصنع, أوهايو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مصنع

قتيل و13 جريحا جراء انفجار مصنع للمعادن في ولاية أوهايو الأمريكية... فيديو

05:56 GMT 21.02.2023
© AP Photo / J. David Akeصورة أرشيفية.. مصنع للمعادن في الولايات المتحدة الأمريكية
صورة أرشيفية.. مصنع للمعادن في الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / J. David Ake
تابعنا عبرTelegram
لقي شخص حتفه وأصيب 13 آخرون بعد انفجار هز مصنعا لتصنيع المعادن، يوم الاثنين، في بيدفورد في ولاية أوهايو الأمريكية.
وقال مسؤولو الإطفاء في وقت سابق، إن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى فيما عولج شخص آخر في الموقع بعد الانفجار الذي وقع في شركة آي شومان وشركاه التي تنتج سبائك النحاس.
في وقت لاحق من اليوم، أكد مكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوياهوغا لوسائل الإعلام المحلية، أن شخصا واحدا قد توفي.
وذكر رجال الإطفاء، أن تحقيقا جاريا لتحديد سبب الانفجار.
وذكرت شركة آي شومان وشركاه في بيان أن الانفجار "مجهول المصدر" في منشأة بيدفورد تسبب في وقوع "إصابات للموظفين وأضرار جسيمة في المنشأة".
حرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
حريق كبير داخل مصنع في ولاية أوهايو الأمريكية وأطقم الإطفاء تكافح للسيطرة عليه... فيديو
أمس, 22:36 GMT
وأبلغت عدة مجتمعات محلية عن انتشار رائحة كريهة في الهواء بعد الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала