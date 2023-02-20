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https://sputnikarabic.ae/20230220/حريق-كبير-بمصنع-في-ولاية-أوهايو-الأمريكية-وأطقم-المطافئ-تكافح-للسيطرة-على-الحريق-فيديو-1073798340.html
حريق كبير بمصنع في ولاية أوهايو الأمريكية وأطقم المطافئ تكافح للسيطرة عليه.. فيديو
حريق كبير بمصنع في ولاية أوهايو الأمريكية وأطقم المطافئ تكافح للسيطرة عليه.. فيديو
يكافح رجال الإطفاء حريقًا كبيرا في مصنع أوكوود فيليدج للمعادن بالقرب من قرية برادفورد في ولاية أوهايو الأمريكية نتج عن انفجار كبير بعد ظهر اليوم الاثنين. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T22:36+0000
2023-02-20T22:36+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
انفجار ضخم
أوهايو
انفجار مصنع
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أفاد شهود عيان أنهم سمعوا صوت "انفجار كبير"، وبعدها شاهدوا الانفجارات وألسنة لهب فوق المصنع.وشوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من المصنع، الذي هرعت عربات الإطفاء والحماية المدنية للسيطرة عليه.وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الحريق أخمد إلى حد كبير. وقال شهود عيان إن انفجارين وقعا في المصنع، حيث وقع الانفجار الثاني في حوالي الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي.ولا يزال سبب الانفجارات مجهولا، ولم يعلن عن وقوع إصابات حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230218/ترامب-يعتزم-زيارة-ولاية-أوهايو-بعد-حادث-قطار-المواد-السامة-1073673367.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, انفجار ضخم, أوهايو, انفجار مصنع
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, انفجار ضخم, أوهايو, انفجار مصنع

حريق كبير بمصنع في ولاية أوهايو الأمريكية وأطقم المطافئ تكافح للسيطرة عليه.. فيديو

22:36 GMT 20.02.2023
© AP Photo / Jeff Chiuحرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017
حرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
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يكافح رجال الإطفاء حريقًا كبيرا في مصنع أوكوود فيليدج للمعادن بالقرب من قرية برادفورد في ولاية أوهايو الأمريكية نتج عن انفجار كبير بعد ظهر اليوم الاثنين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أفاد شهود عيان أنهم سمعوا صوت "انفجار كبير"، وبعدها شاهدوا الانفجارات وألسنة لهب فوق المصنع.
وشوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من المصنع، الذي هرعت عربات الإطفاء والحماية المدنية للسيطرة عليه.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الحريق أخمد إلى حد كبير. وقال شهود عيان إن انفجارين وقعا في المصنع، حيث وقع الانفجار الثاني في حوالي الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي.
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ولا يزال سبب الانفجارات مجهولا، ولم يعلن عن وقوع إصابات حتى الآن.
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