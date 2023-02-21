https://sputnikarabic.ae/20230221/ميدفيديف-بشأن-تعليق-العمل-بمعاهدة-ستارت-واشنطن-تستحق-ذلك-بسياستها-العقيمة-المعادية-لروسيا-1073829125.html
ميدفيديف بشأن تعليق العمل بمعاهدة ستارت: واشنطن تستحق ذلك بسياستها العقيمة المعادية لروسيا
ميدفيديف بشأن تعليق العمل بمعاهدة ستارت: واشنطن تستحق ذلك بسياستها العقيمة المعادية لروسيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأنه ومن خلال تعليق العمل بمعاهدة "ستارت 3" حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه بسياستها... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T13:44+0000
2023-02-21T13:44+0000
2023-02-21T13:44+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف في حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر": "لقد حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه من خلال سياستها العقيمة المعادية لروسيا، أي تعليق العمل بمعاهدة "ستارت -3".وأضاف ميدفيديف قائلا: "لا يمكن محاربة روسيا من جهة، والتظاهر من جهة أخرى بأن الأمور تسير كالمعتاد في مجال الاستقرار الاستراتيجي".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وأضاف بوتين بالقول: " أكرر، روسيا لا تنسحب من المعاهدة، بل تعلق مشاركتها بها، هناك دول مثل فرنسا وبريطانيا يجب أخذ ترساناتهما النووية في الاعتبار، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف (شمال الأطلسي)".
https://sputnikarabic.ae/20230221/تفاصيل-معاهدة-ستارت-التي-أعلن-بوتين-تعليق-مشاركة-روسيا-فيها--1073824405.html
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روسيا
ميدفيديف بشأن تعليق العمل بمعاهدة ستارت: واشنطن تستحق ذلك بسياستها العقيمة المعادية لروسيا
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، بأنه ومن خلال تعليق العمل بمعاهدة "ستارت 3" حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه بسياستها العقيمة المعادية لروسيا.
وكتب ميدفيديف في حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر": "لقد حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه من خلال سياستها العقيمة المعادية لروسيا، أي تعليق العمل بمعاهدة "ستارت -3".
وأضاف ميدفيديف قائلا: "لا يمكن محاربة روسيا من جهة، والتظاهر من جهة أخرى بأن الأمور تسير كالمعتاد في مجال الاستقرار الاستراتيجي".
وأعلن
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.
وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
وأضاف بوتين بالقول: " أكرر، روسيا لا تنسحب من المعاهدة، بل تعلق مشاركتها بها، هناك دول مثل فرنسا وبريطانيا يجب أخذ ترساناتهما النووية في الاعتبار، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف (شمال الأطلسي)".