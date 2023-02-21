https://sputnikarabic.ae/20230221/نائب-مدير-استخبارات-الناتو-السابق-استعادة-أوكرانيا-للقرم-مستحيل--1073829733.html

نائب مدير استخبارات "الناتو" السابق: استعادة أوكرانيا للقرم مستحيل

نائب مدير استخبارات "الناتو" السابق: استعادة أوكرانيا للقرم مستحيل

كشف النائب السابق لرئيس مديرية المخابرات في المقر العسكري الدولي لحلف الناتو الجنرال ياروسلاف ستروجيك، أن أوكرانيا ليس لديها أي فرصة تقريبا لاستعادة شبه جزيرة... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T13:38+0000

2023-02-21T13:38+0000

2023-02-21T13:38+0000

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وقال ستروجيك على أثير إذاعة "إر إم إف إف إم" البولندية: "وفقا لتقديري الراسخ، سيكون من الصعب للغاية إعادة شبه جزيرة القرم. وسأكون قريبا من القول إن ذلك مستحيل".في الوقت نفسه، عبّر الجنرال عن ثقته في أن المواجهة في أوكرانيا ستنتهي عاجلاً أم آجلا في المفاوضات، وستظهر الحلول الدبلوماسية في وقت مبكر من هذا العام.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الأحد، أن تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، حول اعتبار شبه جزيرة القرم هدفا عسكريا مشروعا لكييف، يؤكد عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا ودور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي للتوتر الدولي.وقال بيسكوف خلال مقابلة مع برنامج "موسكو-الكرملين- بوتين"، المذاع على التلفزيون الروسي، تعليقًا على تصريحات نولاند: "هذا يؤكد مجددا عمق الخلافات، وربما يؤكد على دور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي على التوتر العالمي القائم".وأضاف: "السيدة نولاند تنتمي إلى معسكر كبير جدا من الصقور العدوانية في السياسة الأمريكية. نعم هذه وجهة نظر معروفة لنا".وكانت قد صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم، ووصفتها بأنها "أهداف مشروعة". وفقا لها، لن تكون أوكرانيا آمنة إذا لم تكن شبه جزيرة القرم منزوعة السلاح على الأقل.

https://sputnikarabic.ae/20230219/بيسكوف-التصريحات-حول-اعتبار-القرم-هدفا-عسكريا-مشروعا-تكشف-دور-واشنطن-كمستفز-1073705914.html

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