https://sputnikarabic.ae/20230221/9-طائرات-روسية-محملة-بالمساعدات-وصلت-إلى-سوريا-منذ-وقوع-الزلزال--1073811245.html
9 طائرات روسية محملة بالمساعدات وصلت إلى سوريا منذ وقوع الزلزال
9 طائرات روسية محملة بالمساعدات وصلت إلى سوريا منذ وقوع الزلزال
أعلن مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور، اليوم الثلاثاء، أن 9 طائرات مدنية روسية وصلت إلى سوريا منذ وقوع الزلزال المدمر. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:04+0000
2023-02-21T09:04+0000
2023-02-21T09:04+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال منصور لـ"سبوتنيك"، بأن "9 طائرات مدنية روسية محملة بمواد الإغاثة وصلت إلى سوريا منذ بداية كارثة الزلزال حتى اليوم".كما كشف منصور أن "مجمل عدد طائرات المساعدات حتى الآن وصل إلى 194 طائرة من عدة دول".وأضاف مدير الطيران المدني بأن "طائرات المساعدات الإماراتية وصل عددها حتى الآن إلى 85 طائرة".يُذكر أنه في 6 شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أسفر عن مقتل وتشريد آلاف الأشخاص في كلا البلدين.وتسبب الزلزال في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنى التحتية العامة الأخرى، مثل الطرق والمطارات والموانئ وخطوط الكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230221/زلزال-بقوة-53-درجات-يضرب-مركز-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1073802555.html
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العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم
9 طائرات روسية محملة بالمساعدات وصلت إلى سوريا منذ وقوع الزلزال
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أعلن مدير الطيران المدني السوري، باسم منصور، اليوم الثلاثاء، أن 9 طائرات مدنية روسية وصلت إلى سوريا منذ وقوع الزلزال المدمر.
دمشق - سبوتنيك. وقال منصور لـ"سبوتنيك"، بأن "9 طائرات مدنية روسية محملة بمواد الإغاثة وصلت إلى سوريا منذ بداية كارثة الزلزال حتى اليوم".
وأضاف بأن "عدد طائرات الإغاثة الروسية العسكرية غير محدد كونها تحط في قاعدة حميميم".
كما كشف منصور أن "مجمل عدد طائرات المساعدات حتى الآن وصل إلى 194 طائرة من عدة دول".
وأشار منصور إلى أن "الهلال الأحمر البحريني تقدم بطلب للهبوط إضافة إلى طلب من إندونيسيا وتمت الموافقة على الطلبين وسيتم التنفيذ خلال الفترة القادمة".
وأضاف مدير الطيران المدني بأن "طائرات المساعدات الإماراتية وصل عددها حتى الآن إلى 85 طائرة".
وحول الأنباء المتداولة عن قدوم طائرة مساعدات ألمانية إلى مطار دمشق الدولي، قال منصور: "كانت هناك موافقة للصليب الأحمر الألماني لكنها تأجلت".
يُذكر أنه في 6 شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أسفر عن مقتل وتشريد آلاف الأشخاص في كلا البلدين.
وتسبب الزلزال في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنى التحتية العامة الأخرى، مثل الطرق والمطارات والموانئ وخطوط الكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.