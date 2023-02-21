https://sputnikarabic.ae/20230221/زلزال-بقوة-53-درجات-يضرب-مركز-محافظة-فارس-جنوبي-إيران-1073802555.html
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب محافظة فارس جنوبي إيران
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب محافظة فارس جنوبي إيران
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في محافظة فارس في إيران. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T07:25+0000
2023-02-21T07:25+0000
2023-02-21T07:25+0000
إيران
أخبار إيران
زلزال
أخبار العالم الآن
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064602921_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_569d5ba5b2611f17305b5820d1d5e986.jpg
وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار".من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في إيران، دون المزيد من التفاصيل.يأتي ذلك بعد أسبوعين من زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230208/خامنئي-يعلق-على-كارثة-زلزال-تركيا-وسوريا-1073256233.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064602921_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_491dfc8f18024cd991d53c0941c1dc3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, زلزال, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, زلزال, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب محافظة فارس جنوبي إيران
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في محافظة فارس في إيران.
وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار".
من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في إيران، دون المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر
ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.