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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب محافظة فارس جنوبي إيران
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب محافظة فارس جنوبي إيران
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في محافظة فارس في إيران. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T07:25+0000
2023-02-21T07:25+0000
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وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار".من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في إيران، دون المزيد من التفاصيل.يأتي ذلك بعد أسبوعين من زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230208/خامنئي-يعلق-على-كارثة-زلزال-تركيا-وسوريا-1073256233.html
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إيران, أخبار إيران, زلزال, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب محافظة فارس جنوبي إيران

07:25 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / Iranian Red Crescentتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / Iranian Red Crescent
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في محافظة فارس في إيران.
وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بأن "هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد"، مشيرة إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني أعلن حالة التأهب ولا معلومات عن أضرار".
من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر شمال غربي بندر عباس في إيران، دون المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك بعد أسبوعين من زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر يوم 6 فبراير/ شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
خامنئي يعلق على كارثة زلزال تركيا وسوريا
8 فبراير, 10:15 GMT
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.
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