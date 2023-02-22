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https://sputnikarabic.ae/20230222/إعلام-إسرائيل-تقرر-رفع-جاهزيتها-لشن-هجوم-ضد-منشآت-إيران-النووية-1073860619.html
إعلام: إسرائيل تقرر رفع جاهزيتها لشن هجوم ضد منشآت إيران النووية
إعلام: إسرائيل تقرر رفع جاهزيتها لشن هجوم ضد منشآت إيران النووية
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مباحثات سرية خلال الأسابيع الأخيرة مع المستويات الأمنية المختلفة تتعلق بنشاط إيران... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T07:39+0000
2023-02-22T08:10+0000
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وذكرت القناة "12" العبرية، أن "نتنياهو عقد جلسات سرية مع قادة المستوى الأمني وقرر في ختام هذه المناقشات رفع مستوى الاستعداد الإسرائيلي بشكل كبير لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية".ووفقا للقناة، عقد نتنياهو، في الأيام الأخيرة 5 مناقشات أمنية سرية حول إيران، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين بمن فيهم وزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الموساد ديدي بارنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس قسم العمليات عوديد بسيوك، وكذلك المستويات العملياتية من الوحدات ذات الصلة في الجيش الإسرائيلي.وأضافت القناة أن "نتنياهو، أخبر المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والألمان وغيرهم، بأنهم إذا لم يتمكنوا من التصرف مع التطورات في إيران فإن إسرائيل ستتصرف لوحدها".وأشارت إلى أن "إسرائيل أرسلت أيضاً رسائل إلى حركة "حماس"، و"حزب الله" اللبناني مفادها، بأن الوضع السياسي المتفجر في إسرائيل لا يمنع الجيش الإسرائيلي من شن عمل عسكري في غزة أو لبنان، والرد بشكل قوي وعنيف ضد أي محاولة للمساس بأمنها".وحسب القناة، تأتي هذه التطورات في ضوء التقارير التي تفيد بأن إيران تقترب من صنع قنبلة نووية.وأوضحت أن هذه المباحثات تأتي وسط أنباء عن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84%، مبينة أنها نسبة تقترب من مستوى 90% وهو المستوى اللازم لصنع قنبلة، وهو الخط الأحمر لإسرائيل.كما لفتت القناة إلى أنه من المتوقع أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حساسة ومعقدة، حيث تستعد إسرائيل لكل الاحتمالات.
https://sputnikarabic.ae/20230130/نتنياهو-سنقوم-بكل-ما-بوسعنا-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1072888459.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو, العالم, الأخبار

إعلام: إسرائيل تقرر رفع جاهزيتها لشن هجوم ضد منشآت إيران النووية

07:39 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 22.02.2023)
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
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كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مباحثات سرية خلال الأسابيع الأخيرة مع المستويات الأمنية المختلفة تتعلق بنشاط إيران النووي.
وذكرت القناة "12" العبرية، أن "نتنياهو عقد جلسات سرية مع قادة المستوى الأمني وقرر في ختام هذه المناقشات رفع مستوى الاستعداد الإسرائيلي بشكل كبير لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية".
ووفقا للقناة، عقد نتنياهو، في الأيام الأخيرة 5 مناقشات أمنية سرية حول إيران، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين بمن فيهم وزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الموساد ديدي بارنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس قسم العمليات عوديد بسيوك، وكذلك المستويات العملياتية من الوحدات ذات الصلة في الجيش الإسرائيلي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
نتنياهو: سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
30 يناير, 16:51 GMT
وأضافت القناة أن "نتنياهو، أخبر المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والألمان وغيرهم، بأنهم إذا لم يتمكنوا من التصرف مع التطورات في إيران فإن إسرائيل ستتصرف لوحدها".
وأشارت إلى أن "إسرائيل أرسلت أيضاً رسائل إلى حركة "حماس"، و"حزب الله" اللبناني مفادها، بأن الوضع السياسي المتفجر في إسرائيل لا يمنع الجيش الإسرائيلي من شن عمل عسكري في غزة أو لبنان، والرد بشكل قوي وعنيف ضد أي محاولة للمساس بأمنها".
وحسب القناة، تأتي هذه التطورات في ضوء التقارير التي تفيد بأن إيران تقترب من صنع قنبلة نووية.
وأوضحت أن هذه المباحثات تأتي وسط أنباء عن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84%، مبينة أنها نسبة تقترب من مستوى 90% وهو المستوى اللازم لصنع قنبلة، وهو الخط الأحمر لإسرائيل.
كما لفتت القناة إلى أنه من المتوقع أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حساسة ومعقدة، حيث تستعد إسرائيل لكل الاحتمالات.
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