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الجزائر تبدأ نشر أعمدة شحن للسيارات الكهربائية
الجزائر تبدأ نشر أعمدة شحن للسيارات الكهربائية
أعلن المتحدث الرسمي لمجمع "سونلغاز" الجزائري، أن الشركة ستقوم بوضع أعمدة شحن للسيارات الكهربائية لأول مرة في الجزائر. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T09:02+0000
2023-02-22T09:02+0000
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وذكر المتحدث أن النقاط يبلغ عددها من 200 إلى 300 نقطة شحن في الطريق السيار (الطريق السريع) ثم الطرق الكبرى عبر كامل البلاد، وذلك استجابة للطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين.وأعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، أنه ستم إنجاز 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية حتى سنة 2025.كما لفت وزير الطاقة، خلال لقائه بمديريات القطاع، إلى أن بداية إنجاز نقط الشحن الكهربائية في سنة 2023 ستكون 200 نقطة عبر كامل البلاد.وأضاف عرقاب، أن "انطلاق وضع هذه النقاط سيكون بداية من الطريق السيار "شرق غرب".كما أوضح أن "كل المشاريع تتم بالتنسيق مع ولاة الجمهورية عبر الوطن، والسلطات المحلية لإنجاز كل المشاريع بصفة منتظمة". مشيرا في السياق نفسه إلى أن "قطاع الطاقة يحرص حرصا كاملا وملتزما بإنجاز المشاريع المخصصة لكل القطاعات لمواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد"، حسب موقع "النهار".
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

الجزائر تبدأ نشر أعمدة شحن للسيارات الكهربائية

09:02 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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أعلن المتحدث الرسمي لمجمع "سونلغاز" الجزائري، أن الشركة ستقوم بوضع أعمدة شحن للسيارات الكهربائية لأول مرة في الجزائر.
وذكر المتحدث أن النقاط يبلغ عددها من 200 إلى 300 نقطة شحن في الطريق السيار (الطريق السريع) ثم الطرق الكبرى عبر كامل البلاد، وذلك استجابة للطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين.

كما أشار إلى أن أعمدة الشحن ستوضع بمعايير دولية وعالمية، وتسمح للمركبة بالسير لمسافة تصل إلى 300 كم.

وأعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، أنه ستم إنجاز 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية حتى سنة 2025.
كما لفت وزير الطاقة، خلال لقائه بمديريات القطاع، إلى أن بداية إنجاز نقط الشحن الكهربائية في سنة 2023 ستكون 200 نقطة عبر كامل البلاد.
مطار الجزائر الدولي هواري بومدين 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
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وأضاف عرقاب، أن "انطلاق وضع هذه النقاط سيكون بداية من الطريق السيار "شرق غرب".
كما أوضح أن "كل المشاريع تتم بالتنسيق مع ولاة الجمهورية عبر الوطن، والسلطات المحلية لإنجاز كل المشاريع بصفة منتظمة". مشيرا في السياق نفسه إلى أن "قطاع الطاقة يحرص حرصا كاملا وملتزما بإنجاز المشاريع المخصصة لكل القطاعات لمواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد"، حسب موقع "النهار".
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