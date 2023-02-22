https://sputnikarabic.ae/20230222/الدفاع-الصربية-بلغراد-تعتزم-تعزيز-جيشها-بطائرات-كاميكازي-دون-طيار-عربية--1073875247.html
الدفاع الصربية: بلغراد تعتزم تعزيز جيشها بطائرات "كاميكازي" دون طيار عربية
الدفاع الصربية: بلغراد تعتزم تعزيز جيشها بطائرات "كاميكازي" دون طيار عربية
أعلن وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن بلاده تعتزم تعزيز جيشها بطائرات "كاميكازي" دون طيار عربية. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T12:50+0000
2023-02-22T12:50+0000
2023-02-22T12:56+0000
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وقال فوسيفيتش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "إن صربيا ستبرم عقدا مع الإمارات العربية المتحدة لشراء عدة أنواع من الطائرات دون طيار في وقت واحد".وتمتلك الإمارات شركات متخصصة في الصناعات الدفاعية تنتج العديد من الأسلحة والأنظمة القتالية، ومنها الطائرات المسيرة.ولأن الطائرات المسيرة تحتاج إلى محطات قيادة أرضية لتشغيلها عن بعد، فإن هذا الأمر ربما يعوق استخدامها في المناطق النائية التي توجد خارج نطاق محطات القيادة الأرضية الثابتة.ولهذا السبب طورت شركة "أداسي" الإماراتية المتخصصة في الأنظمة الدفاعية، حاويات محمولة يمكن استخدامها محطات قيادة أرضية للطائرات المسيرة في أي مكان حول العالم.وتتميز تلك الحاويات بصغر حجمها بصورة تجعل نقلها ممكنا سواء على الشاحنات أو في السفن أو حتى على متن طائرات النقل العسكري.وتحمل الحاوية اسم "جي سي إس 300" ويمكن استخدامها قاعدة أرضية لتخزين وتشغيل ونقل الطائرات المسيرة.
https://sputnikarabic.ae/20210728/الإمارات-تطور-محطات-محمولة-لقيادة-الـ-درونز-في-ميادين-القتال-1049689833.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, صربيا, طائرات بدون طيار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, صربيا, طائرات بدون طيار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الدفاع الصربية: بلغراد تعتزم تعزيز جيشها بطائرات "كاميكازي" دون طيار عربية
12:50 GMT 22.02.2023 (تم التحديث: 12:56 GMT 22.02.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن بلاده تعتزم تعزيز جيشها بطائرات "كاميكازي" دون طيار عربية.
وقال فوسيفيتش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "إن صربيا ستبرم عقدا مع الإمارات العربية المتحدة لشراء عدة أنواع من الطائرات دون طيار في وقت واحد".
وفي الوقت نفسه، أضاف الوزير الصربي أن بلغراد "تدرس كل ما يمكن شراؤه من أجل إنقاذ حياة الناس وتصبح أقوى بكثير في مجال الدفاع".
وتمتلك الإمارات شركات متخصصة في الصناعات الدفاعية تنتج العديد من الأسلحة والأنظمة القتالية، ومنها الطائرات المسيرة
.
ولأن الطائرات المسيرة تحتاج إلى محطات قيادة أرضية لتشغيلها عن بعد، فإن هذا الأمر ربما يعوق استخدامها في المناطق النائية التي توجد خارج نطاق محطات القيادة الأرضية الثابتة.
ولهذا السبب طورت شركة "أداسي" الإماراتية المتخصصة في الأنظمة الدفاعية، حاويات محمولة يمكن استخدامها محطات قيادة أرضية للطائرات
المسيرة في أي مكان حول العالم.
وتتميز تلك الحاويات بصغر حجمها بصورة تجعل نقلها ممكنا سواء على الشاحنات أو في السفن أو حتى على متن طائرات النقل العسكري.
وتحمل الحاوية اسم "جي سي إس 300" ويمكن استخدامها قاعدة أرضية لتخزين وتشغيل ونقل الطائرات المسيرة.