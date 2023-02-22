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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعات-ذخيرة-اللواءين-123-و126-الأوكرانيين-1073870593.html
القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواءين "123" و"126" الأوكرانيين
القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواءين "123" و"126" الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قذائف المدفعية الروسية دمرت مدفعي "هاوتزر" أوكرانيين، ومستودعين للذخيرة في اتجاه خيرسون. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T10:35+0000
2023-02-22T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه خيرسون، تم تدمير اثنين من مدافع الهاوتزر "دي 30" خلال المعارك، كما تم استهداف مستودعات الذخيرة للواءين الدفاعيين الإقليميين 123 و126 في مناطق أنتونوفكا وتشرنوبايفكا في مقاطعة خيرسون".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الجيش-الروسي-ينفذ-عمليات-قتالية-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1073868548.html
https://sputnikarabic.ae/20230220/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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القوات الروسية تستهدف مستودعات ذخيرة اللواءين "123" و"126" الأوكرانيين

10:35 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قذائف المدفعية الروسية دمرت مدفعي "هاوتزر" أوكرانيين، ومستودعين للذخيرة في اتجاه خيرسون.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه خيرسون، تم تدمير اثنين من مدافع الهاوتزر "دي 30" خلال المعارك، كما تم استهداف مستودعات الذخيرة للواءين الدفاعيين الإقليميين 123 و126 في مناطق أنتونوفكا وتشرنوبايفكا في مقاطعة خيرسون".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي ينفذ عمليات قتالية في وسط مدينة أرتيوموفسك
10:07 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف لحماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
20 فبراير, 14:26 GMT
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مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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