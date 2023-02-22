https://sputnikarabic.ae/20230222/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-العمل-الإنساني-الأوكراني-يحظى-بدعم-جيد-بينما-تعاني-الدول-الأخرى-1073854789.html
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: العمل الإنساني الأوكراني يحظى بدعم جيد بينما تعاني الدول الأخرى
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: العمل الإنساني الأوكراني يحظى بدعم جيد بينما تعاني الدول الأخرى
قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، لـ"سبوتنيك" إن الأنشطة الإنسانية الأوكرانية مدعومة بشكل جيد بينما تعاني من نقص التمويل في بلدان... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T00:49+0000
2023-02-22T00:49+0000
2023-02-22T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصليب الأحمر
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الرياض - سبوتنيك. وقال مارديني على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث: "اليوم، من المفارقات أن العمل الإنساني في أوكرانيا يحظى بدعم جيد من الجهات المانحة ولكن الجانب السلبي هو أن بقية العالم يعاني من نقص التمويل، وهذا حقيقة واقعة بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر".وأضاف مارديني: "أود أن أزعم أن هناك اليوم نقصا في التمويل للغالبية العظمى من البيئات الإنسانية، بدءا من أفريقيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230120/روسيا-تطالب-الصليب-الأحمر-بتكثيف-زيارة-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-1072491213.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصليب الأحمر, الصليب الأحمر
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصليب الأحمر, الصليب الأحمر
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: العمل الإنساني الأوكراني يحظى بدعم جيد بينما تعاني الدول الأخرى
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قال المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، لـ"سبوتنيك" إن الأنشطة الإنسانية الأوكرانية مدعومة بشكل جيد بينما تعاني من نقص التمويل في بلدان أخرى، بدءا من أفريقيا.
الرياض - سبوتنيك
. وقال مارديني على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث: "اليوم، من المفارقات أن العمل الإنساني في أوكرانيا يحظى بدعم جيد من الجهات المانحة ولكن الجانب السلبي هو أن بقية العالم يعاني من نقص التمويل، وهذا حقيقة واقعة بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر".
وأضاف مارديني: "أود أن أزعم أن هناك اليوم نقصا في التمويل للغالبية العظمى من البيئات الإنسانية، بدءا من أفريقيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية
من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.