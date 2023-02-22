https://sputnikarabic.ae/20230222/بايدن-لا-نعتقد-أن-روسيا-تفكر-في-استخدام-أسلحة-نووية--1073902298.html

بايدن: لا نعتقد أن روسيا تفكر في استخدام أسلحة نووية

بايدن: لا نعتقد أن روسيا تفكر في استخدام أسلحة نووية

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن واشنطن لا ترى تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيوستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية، كمؤشر على استعدادها لاستخدام السلاح... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T22:36+0000

2023-02-22T22:36+0000

2023-02-22T22:36+0000

جو بايدن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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بايدن - سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "كان ذلك خطئا كبيرا وغير مسؤول، لكني لا أعتقد أنه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] يفكر في استخدام الأسلحة النووية أو شيء من هذا القبيل".وردا على سؤال حول تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، قال بايدن: "أنا واثق من أنه يمكننا حل هذه المسألة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.

https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-ستولي-اهتماما-متزايدا-لتعزيز-ثالوثها-النووي-1073902156.html

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