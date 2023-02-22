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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بايدن-لا-نعتقد-أن-روسيا-تفكر-في-استخدام-أسلحة-نووية--1073902298.html
بايدن: لا نعتقد أن روسيا تفكر في استخدام أسلحة نووية
بايدن: لا نعتقد أن روسيا تفكر في استخدام أسلحة نووية
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن واشنطن لا ترى تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيوستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية، كمؤشر على استعدادها لاستخدام السلاح... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T22:36+0000
2023-02-22T22:36+0000
جو بايدن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بايدن - سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "كان ذلك خطئا كبيرا وغير مسؤول، لكني لا أعتقد أنه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] يفكر في استخدام الأسلحة النووية أو شيء من هذا القبيل".وردا على سؤال حول تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، قال بايدن: "أنا واثق من أنه يمكننا حل هذه المسألة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-ستولي-اهتماما-متزايدا-لتعزيز-ثالوثها-النووي-1073902156.html
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جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: لا نعتقد أن روسيا تفكر في استخدام أسلحة نووية

22:36 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن واشنطن لا ترى تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة "نيوستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية، كمؤشر على استعدادها لاستخدام السلاح النووي.
بايدن - سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "كان ذلك خطئا كبيرا وغير مسؤول، لكني لا أعتقد أنه [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] يفكر في استخدام الأسلحة النووية أو شيء من هذا القبيل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
بوتين: روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز ثالوثها النووي
21:49 GMT
وردا على سؤال حول تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة، قال بايدن: "أنا واثق من أنه يمكننا حل هذه المسألة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.
وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.
واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.
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مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:53 GMT
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