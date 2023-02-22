https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-ستولي-اهتماما-متزايدا-لتعزيز-ثالوثها-النووي-1073902156.html
بوتين: روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز ثالوثها النووي
بوتين: روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز ثالوثها النووي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستواصل إيلاء اهتمامها لتعزيز ثالوثها النووي. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T21:49+0000
2023-02-22T21:49+0000
2023-02-22T21:49+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين، في كلمة له بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "سنولي اهتماما متزايدا لتعزيز الثالوث النووي كما هو في السابق".وأشار بوتين إلى أن العام الحالي، سيشهد دخول أولى منصات منظومة "سارمات" الصاروخية، الخدمة القتالية، مؤكدا أن موسكو ستواصل الإنتاج التسلسلي لصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.ولفت الرئيس إلى أن العام الحالي سيشهد كذلك تسليم كميات كبيرة من صواريخ تسيركون الأسرع من الصوت التي تُطلق من البحر.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-الروس-يكافحون-بشجاعة-ضد-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-ويدافعون-عن-أراضي-بلادهم-التاريخية-1073899397.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, روسيا, الأخبار, الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, روسيا, الأخبار, الجيش الروسي
بوتين: روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز ثالوثها النووي
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستواصل إيلاء اهتمامها لتعزيز ثالوثها النووي.