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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-تواصل-تزويد-قواتها-بالمعدات-المتطورة--1073902470.html
بوتين: روسيا تواصل تزويد قواتها بالمعدات المتطورة
بوتين: روسيا تواصل تزويد قواتها بالمعدات المتطورة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستستمر في تزويد قواتها بمعدات متطورة. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T22:54+0000
2023-02-22T22:54+0000
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فلاديمير بوتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب بمناسبة يوم "حماة الوطن": "سنواصل تزويد قواتنا بمعدات متطورة، بما في ذلك أنظمة الضربات الجديدة ومعدات الاستطلاع والاتصالات والطائرات بدون طيار وأنظمة المدفعية".وأضاف: "تزيد صناعتنا بسرعة من إنتاج مجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية وتستعد للإنتاج الضخم لنماذج متقدمة من المعدات للجيش والبحرية، فضلا عن قوات الفضاء الجوي".ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا: "أود أن أوجه خالص التهنئة للعسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، والخبراء من كافة التخصصات، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-ستولي-اهتماما-متزايدا-لتعزيز-ثالوثها-النووي-1073902156.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا تواصل تزويد قواتها بالمعدات المتطورة

22:54 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Dmitiry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Dmitiry Astakhov
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستستمر في تزويد قواتها بمعدات متطورة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب بمناسبة يوم "حماة الوطن": "سنواصل تزويد قواتنا بمعدات متطورة، بما في ذلك أنظمة الضربات الجديدة ومعدات الاستطلاع والاتصالات والطائرات بدون طيار وأنظمة المدفعية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
بوتين: روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز ثالوثها النووي
21:49 GMT
وأضاف: "تزيد صناعتنا بسرعة من إنتاج مجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية وتستعد للإنتاج الضخم لنماذج متقدمة من المعدات للجيش والبحرية، فضلا عن قوات الفضاء الجوي".
ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا: "أود أن أوجه خالص التهنئة للعسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، والخبراء من كافة التخصصات، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".
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مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:53 GMT
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