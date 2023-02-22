https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-تواصل-تزويد-قواتها-بالمعدات-المتطورة--1073902470.html
بوتين: روسيا تواصل تزويد قواتها بالمعدات المتطورة
بوتين: روسيا تواصل تزويد قواتها بالمعدات المتطورة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستستمر في تزويد قواتها بمعدات متطورة. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T22:54+0000
2023-02-22T22:54+0000
2023-02-22T22:54+0000
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فلاديمير بوتين
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب بمناسبة يوم "حماة الوطن": "سنواصل تزويد قواتنا بمعدات متطورة، بما في ذلك أنظمة الضربات الجديدة ومعدات الاستطلاع والاتصالات والطائرات بدون طيار وأنظمة المدفعية".وأضاف: "تزيد صناعتنا بسرعة من إنتاج مجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية وتستعد للإنتاج الضخم لنماذج متقدمة من المعدات للجيش والبحرية، فضلا عن قوات الفضاء الجوي".ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا: "أود أن أوجه خالص التهنئة للعسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، والخبراء من كافة التخصصات، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-ستولي-اهتماما-متزايدا-لتعزيز-ثالوثها-النووي-1073902156.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا تواصل تزويد قواتها بالمعدات المتطورة
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستستمر في تزويد قواتها بمعدات متطورة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين في خطاب بمناسبة يوم "حماة الوطن": "سنواصل تزويد قواتنا بمعدات متطورة، بما في ذلك أنظمة الضربات الجديدة ومعدات الاستطلاع والاتصالات والطائرات بدون طيار وأنظمة المدفعية".
وأضاف: "تزيد صناعتنا بسرعة من إنتاج مجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية وتستعد للإنتاج الضخم لنماذج متقدمة من المعدات للجيش والبحرية، فضلا عن قوات الفضاء الجوي".
ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا: "أود أن أوجه خالص التهنئة للعسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، والخبراء من كافة التخصصات، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".