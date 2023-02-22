https://sputnikarabic.ae/20230222/روسيا-تعلن-موقفها-من-أنشطة-بريطانيا-وفرنسا-في-مجال-الأسلحة-الاستراتيجية-1073858314.html
روسيا تعلن موقفها من أنشطة بريطانيا وفرنسا في مجال الأسلحة الاستراتيجية
روسيا تعلن موقفها من أنشطة بريطانيا وفرنسا في مجال الأسلحة الاستراتيجية
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا لا يمكنها إهمال إمكانات فرنسا وبريطانيا في مجال الأسلحة الاستراتيجية، فهي إلى جانب إمكانات الولايات... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T07:10+0000
2023-02-22T07:10+0000
2023-02-22T07:10+0000
روسيا
أخبار فرنسا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "بالطبع، سوف نولي اهتماما خاصا لأي خطط وما هي القرارات التي تتخذها لندن وباريس في هذا المجال، والتي لم يعد من الممكن افتراضيا اعتبارها نوعا من العوامل المعزولة عن الحوار الروسي الأمريكي بشأن الحد من التسلح النووي".وأضاف الدبلوماسي "سيتم النظر في ذلك الآن بالاقتران مع القبضة الأمريكية كقبضة واحدة موجهة ضد روسيا".وأوضح ريابكوف: "تم تعليق كل هذا، جميع تبادل المعلومات وكل عناصر الاتفاق المتعلقة بأنشطة التحقق لن تعمل لصالحنا، مع الأخذ في الاعتبار إعلان التعليق وإضفاء الطابع الرسمي المتوقع على التشريع".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يقدم-إلى-مجلس-الدوما-مشروع-قانون-بشأن-تعليق-مشاركة-روسيا-في-معاهدة-ستارت-1073850589.html
أخبار فرنسا
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فرنسا , بريطانيا
روسيا, أخبار فرنسا , بريطانيا
روسيا تعلن موقفها من أنشطة بريطانيا وفرنسا في مجال الأسلحة الاستراتيجية
تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا لا يمكنها إهمال إمكانات فرنسا وبريطانيا في مجال الأسلحة الاستراتيجية، فهي إلى جانب إمكانات الولايات المتحدة "في بوتقة واحدة".
وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "بالطبع، سوف نولي اهتماما خاصا لأي خطط وما هي القرارات التي تتخذها لندن وباريس في هذا المجال، والتي لم يعد من الممكن افتراضيا اعتبارها نوعا من العوامل المعزولة عن الحوار الروسي الأمريكي بشأن الحد من التسلح النووي".
من وجهة نظر التخطيط العسكري وتحليل الوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه من أجل ضمان أمنها من المستحيل إهمال الإمكانات البريطانية والفرنسية.
وأضاف الدبلوماسي "سيتم النظر في ذلك الآن بالاقتران مع القبضة الأمريكية كقبضة واحدة موجهة ضد روسيا".
كما لفت ريابكوف إلى أن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بموجب معاهدة "ستارت" قد تم تعليقه.
وأوضح ريابكوف: "تم تعليق كل هذا، جميع تبادل المعلومات وكل عناصر الاتفاق المتعلقة بأنشطة التحقق لن تعمل لصالحنا، مع الأخذ في الاعتبار إعلان التعليق وإضفاء الطابع الرسمي المتوقع على التشريع
".