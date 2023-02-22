https://sputnikarabic.ae/20230222/الصين-وروسيا-تتفقان-على-مواجهة-جميع-أشكال-الترهيب-من-جانب-واحد-1073855640.html
الصين وروسيا تتفقان على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد
الصين وروسيا تتفقان على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد
قالت وزارة الخارجية الصينية بعد اجتماع بين مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني وانغ يي وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو إن موسكو وبكين... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
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بكين - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "ناقش الجانبان الوضع الاستراتيجي الدولي الحالي وأعربا عن استعدادهما لممارسة التعددية الحقيقية بشكل مشترك، ومعارضة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد، والمساهمة في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية وتعددية القطبية في العالم".وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في أشكال متعددة الأطراف وتعزيز الجهود لتحسين الحوكمة العالمية.كما شددا على الحاجة إلى الحفاظ بحزم على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعارضوا إدخال عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتلة.كما تبادل وانغ وباتروشيف وجهات النظر حول القضية الأوكرانية، وفقا للبيان.
https://sputnikarabic.ae/20230216/الصين-مستعدون-للعمل-مع-روسيا-لتعزيز-شراكتنا-الاستراتيجية-الشاملة-من-أجل-التنسيق-لعصر-جديد-1073617589.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الصين وروسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الصين وروسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين وروسيا تتفقان على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد
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قالت وزارة الخارجية الصينية بعد اجتماع بين مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني وانغ يي وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو إن موسكو وبكين اتفقتا على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد وتعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.
بكين - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "ناقش الجانبان الوضع الاستراتيجي الدولي الحالي وأعربا عن استعدادهما لممارسة التعددية الحقيقية بشكل مشترك، ومعارضة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد، والمساهمة في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية وتعددية القطبية في العالم".
وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في أشكال متعددة الأطراف وتعزيز الجهود لتحسين الحوكمة العالمية.
كما شددا على الحاجة إلى الحفاظ بحزم على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
وعارضوا إدخال عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتلة.
كما تبادل وانغ وباتروشيف وجهات النظر حول القضية الأوكرانية، وفقا للبيان.