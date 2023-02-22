https://sputnikarabic.ae/20230222/الصين-وروسيا-تتفقان-على-مواجهة-جميع-أشكال-الترهيب-من-جانب-واحد-1073855640.html

الصين وروسيا تتفقان على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد

الصين وروسيا تتفقان على مواجهة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد

قالت وزارة الخارجية الصينية بعد اجتماع بين مدير مكتب الشؤون الخارجية المركزي الصيني وانغ يي وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو إن موسكو وبكين... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T03:14+0000

2023-02-22T03:14+0000

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بكين - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "ناقش الجانبان الوضع الاستراتيجي الدولي الحالي وأعربا عن استعدادهما لممارسة التعددية الحقيقية بشكل مشترك، ومعارضة جميع أشكال الترهيب من جانب واحد، والمساهمة في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية وتعددية القطبية في العالم".وخلال الاجتماع، اتفق الطرفان على تكثيف التعاون في أشكال متعددة الأطراف وتعزيز الجهود لتحسين الحوكمة العالمية.كما شددا على الحاجة إلى الحفاظ بحزم على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وعارضوا إدخال عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتلة.كما تبادل وانغ وباتروشيف وجهات النظر حول القضية الأوكرانية، وفقا للبيان.

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الصين وروسيا, العالم, أخبار العالم الآن