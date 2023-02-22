https://sputnikarabic.ae/20230222/ريابكوف-بعض-الدول-الغربية-تود-أن-تختفي-روسيا-من-خريطة-العالم-ولكن-هذا-لن-يحدث-1073886964.html

ريابكوف: بعض الدول الغربية تود أن تختفي روسيا من خريطة العالم ولكن هذا لن يحدث

ريابكوف: بعض الدول الغربية تود أن تختفي روسيا من خريطة العالم ولكن هذا لن يحدث

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الغربية تود أن تختفي روسيا من خريطة العالم، لكن هذا لن يحدث. 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T16:42+0000

2023-02-22T16:42+0000

2023-02-22T16:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سيرغي ريابكوف

هزيمة

توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

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وقال ذلك على الهواء في برنامج 60 دقيقة على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، اليوم الأربعاء: "في الأحلام، الأشخاص الذين حددوا النغمة اليوم في واشنطن وليس فقط في واشنطن، بل في العواصم الغربية الأخرى، يريدون أن تختفي روسيا من خريطة العالم، لكن هذا لن يحدث. بالأحرى يختفون هم وليس نحن".وبحسب الدبلوماسي، فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرك تصميم موسكو على الدفاع عن حقيقتها تحت أي ظرف من الظروف.وفي وقت سابق، قال سيرغي ريابكوف إن روسيا لا يمكنها إهمال الإمكانات النووية لفرنسا وبريطانيا العظمى، لأن أسلحتهما، إلى جانب الولايات المتحدة، تمثل قبضة واحدة ضد موسكو".من جانبه، قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن روسيا مستعدة للدفاع عن نفسها بأي سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية.

https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-من-المستحيل-هزيمة-روسيا-في-ساحة-المعركة-1073813937.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, سيرغي ريابكوف, هزيمة, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)