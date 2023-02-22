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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/ريابكوف-بعض-الدول-الغربية-تود-أن-تختفي-روسيا-من-خريطة-العالم-ولكن-هذا-لن-يحدث-1073886964.html
ريابكوف: بعض الدول الغربية تود أن تختفي روسيا من خريطة العالم ولكن هذا لن يحدث
ريابكوف: بعض الدول الغربية تود أن تختفي روسيا من خريطة العالم ولكن هذا لن يحدث
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الغربية تود أن تختفي روسيا من خريطة العالم، لكن هذا لن يحدث. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T16:42+0000
2023-02-22T16:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي ريابكوف
هزيمة
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
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وقال ذلك على الهواء في برنامج 60 دقيقة على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، اليوم الأربعاء: "في الأحلام، الأشخاص الذين حددوا النغمة اليوم في واشنطن وليس فقط في واشنطن، بل في العواصم الغربية الأخرى، يريدون أن تختفي روسيا من خريطة العالم، لكن هذا لن يحدث. بالأحرى يختفون هم وليس نحن".وبحسب الدبلوماسي، فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرك تصميم موسكو على الدفاع عن حقيقتها تحت أي ظرف من الظروف.وفي وقت سابق، قال سيرغي ريابكوف إن روسيا لا يمكنها إهمال الإمكانات النووية لفرنسا وبريطانيا العظمى، لأن أسلحتهما، إلى جانب الولايات المتحدة، تمثل قبضة واحدة ضد موسكو".من جانبه، قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن روسيا مستعدة للدفاع عن نفسها بأي سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-من-المستحيل-هزيمة-روسيا-في-ساحة-المعركة-1073813937.html
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روسيا, سيرغي ريابكوف, هزيمة, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
روسيا, سيرغي ريابكوف, هزيمة, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

ريابكوف: بعض الدول الغربية تود أن تختفي روسيا من خريطة العالم ولكن هذا لن يحدث

16:42 GMT 22.02.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بعض الدول الغربية تود أن تختفي روسيا من خريطة العالم، لكن هذا لن يحدث.
وقال ذلك على الهواء في برنامج 60 دقيقة على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، اليوم الأربعاء: "في الأحلام، الأشخاص الذين حددوا النغمة اليوم في واشنطن وليس فقط في واشنطن، بل في العواصم الغربية الأخرى، يريدون أن تختفي روسيا من خريطة العالم، لكن هذا لن يحدث. بالأحرى يختفون هم وليس نحن".
وبحسب الدبلوماسي، فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرك تصميم موسكو على الدفاع عن حقيقتها تحت أي ظرف من الظروف.
وفي وقت سابق، قال سيرغي ريابكوف إن روسيا لا يمكنها إهمال الإمكانات النووية لفرنسا وبريطانيا العظمى، لأن أسلحتهما، إلى جانب الولايات المتحدة، تمثل قبضة واحدة ضد موسكو".
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من جانبه، قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن روسيا مستعدة للدفاع عن نفسها بأي سلاح، بما في ذلك الأسلحة النووية.
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