https://sputnikarabic.ae/20230222/ريابكوف-روسيا-قادرة-على-مراقبة-الإمكانات-النووية-الأمريكية-1073861146.html
ريابكوف: روسيا قادرة على مراقبة الإمكانات النووية الأمريكية
ريابكوف: روسيا قادرة على مراقبة الإمكانات النووية الأمريكية
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن وسائل التحكم الفنية الروسية ستسمح بمراقبة الإمكانات النووية في الولايات المتحدة بشكل موثوق بعد... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T07:56+0000
2023-02-22T07:56+0000
2023-02-22T07:56+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
معاهدة ستارت
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وقال ريابكوف للصحفيين: "هناك وسائل تقنية وطنية تجعل من الممكن إجراء تقييم موثوق به إلى حد ما لما يحدث. بالإضافة إلى ذلك، لدينا خبرة متراكمة في تتبع ما يحدث في الولايات المتحدة، وليس فقط في الولايات المتحدة، في هذا المجال، باستخدام الاحتمالات. نعم، هذا ليس هو نفسه تبادل المعلومات في إطار الاتفاق. لكن الوضع تغير بشكل جذري، لذلك سننطلق مما هو متاح".وتابع "ليس لدينا هذا الحوار مع الأمريكيين. وليس من المعروف ما إذا كان سيستأنف. ولكن من وجهة نظر التخطيط العسكري، وتحليل الوضع الذي تعمل فيه روسيا على ضمان أمنها، من المستحيل إهمال الإمكانات البريطانية والفرنسية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-يقدم-إلى-مجلس-الدوما-مشروع-قانون-بشأن-تعليق-مشاركة-روسيا-في-معاهدة-ستارت-1073850589.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت
ريابكوف: روسيا قادرة على مراقبة الإمكانات النووية الأمريكية
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، بأن وسائل التحكم الفنية الروسية ستسمح بمراقبة الإمكانات النووية في الولايات المتحدة بشكل موثوق بعد تعليق تبادل المعلومات مع واشنطن بموجب معاهدة "ستارت".
وقال ريابكوف للصحفيين: "هناك وسائل تقنية وطنية تجعل من الممكن إجراء تقييم موثوق به إلى حد ما لما يحدث. بالإضافة إلى ذلك، لدينا خبرة متراكمة في تتبع ما يحدث في الولايات المتحدة، وليس فقط في الولايات المتحدة، في هذا المجال، باستخدام الاحتمالات. نعم، هذا ليس هو نفسه تبادل المعلومات في إطار الاتفاق. لكن الوضع تغير بشكل جذري، لذلك سننطلق مما هو متاح".
وأضاف ريابكوف "أؤكد أننا، بالطبع، سنتابع باهتمام خاص الخط والقرارات التي تتخذها لندن وباريس في هذا المجال، والتي لم يعد من الممكن اعتبارها من الناحية النظرية عوامل بعيدة إلى حد ما عن الحوار الروسي الأمريكي وحول السيطرة على الأسلحة النووية".
وتابع "ليس لدينا هذا الحوار مع الأمريكيين. وليس من المعروف ما إذا كان سيستأنف. ولكن من وجهة نظر التخطيط العسكري، وتحليل الوضع الذي تعمل فيه روسيا على ضمان أمنها، من المستحيل إهمال الإمكانات البريطانية والفرنسية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعلق مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.
وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".