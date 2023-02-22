https://sputnikarabic.ae/20230222/زاخاروفا-من-أجل-سلام-قريب-في-أوكرانيا-هناك-حاجة-إلى-إرادة-سياسية-من-قبل-الغرب-وكييف--1073879284.html
زاخاروفا: من أجل سلام قريب في أوكرانيا هناك حاجة إلى إرادة سياسية من قبل الغرب وكييف
زاخاروفا: من أجل سلام قريب في أوكرانيا هناك حاجة إلى إرادة سياسية من قبل الغرب وكييف
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه من أجل السلام في الصراع الأوكراني، هناك حاجة إلى الإرادة السياسية للغرب وكييف، مؤكدةً أن... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T14:01+0000
2023-02-22T14:01+0000
2023-02-22T14:01+0000
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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "من أجل سلام قريب، نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية للغرب، إذا لم يفهم أحد هذا الأمر بعد والخاضعين في كييف. ونحن لا نلاحظ ذلك".وأضافت زاخاروفا أن الوزير سيرغي لافروف ناقش مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي، الأزمة الأوكرانية في موسكو، مؤكدةً أن روسيا ممتنة لبكين على نهجها المتوازن وترحب باستعداد بكين للقيام بدور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية.وأشارت زاخاروفا إلى أنه "فيما يتعلق بقضية حل القضايا الدولية الساخنة، تتوافق رؤيتنا مع الصين إلى حد كبير"، مضيفًا: "نرحب باستعداد الصين للقيام بدور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230221/باتروشيف-لـ-وانغ-يي-المسار-نحو-الشراكة-الاستراتيجية-مع-الصين-هو-أولوية-لروسيا-1073836275.html
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روسيا, سلام, أخبار أوكرانيا, الصين
روسيا, سلام, أخبار أوكرانيا, الصين
زاخاروفا: من أجل سلام قريب في أوكرانيا هناك حاجة إلى إرادة سياسية من قبل الغرب وكييف
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه من أجل السلام في الصراع الأوكراني، هناك حاجة إلى الإرادة السياسية للغرب وكييف، مؤكدةً أن موسكو لم تلاحظ هذا بعد.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "من أجل سلام قريب، نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية للغرب، إذا لم يفهم أحد هذا الأمر بعد والخاضعين في كييف. ونحن لا نلاحظ ذلك".
وأضافت زاخاروفا أن الوزير سيرغي لافروف ناقش مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي، الأزمة الأوكرانية في موسكو، مؤكدةً أن روسيا ممتنة لبكين على نهجها المتوازن وترحب باستعداد بكين للقيام بدور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية.
"بطبيعة الحال، تمت مناقشة موضوع الأزمة الأوكرانية، ونحن ممتنون للجانب الصيني لموقفه المتوازن باستمرار بشأن هذه القضية".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه "فيما يتعلق بقضية حل القضايا الدولية الساخنة، تتوافق رؤيتنا مع الصين إلى حد كبير"، مضيفًا: "نرحب باستعداد الصين للقيام بدور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية".