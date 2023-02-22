https://sputnikarabic.ae/20230222/زاخاروفا-من-أجل-سلام-قريب-في-أوكرانيا-هناك-حاجة-إلى-إرادة-سياسية-من-قبل-الغرب-وكييف--1073879284.html

زاخاروفا: من أجل سلام قريب في أوكرانيا هناك حاجة إلى إرادة سياسية من قبل الغرب وكييف

زاخاروفا: من أجل سلام قريب في أوكرانيا هناك حاجة إلى إرادة سياسية من قبل الغرب وكييف

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه من أجل السلام في الصراع الأوكراني، هناك حاجة إلى الإرادة السياسية للغرب وكييف، مؤكدةً أن... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T14:01+0000

2023-02-22T14:01+0000

2023-02-22T14:01+0000

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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء: "من أجل سلام قريب، نحن بحاجة إلى الإرادة السياسية للغرب، إذا لم يفهم أحد هذا الأمر بعد والخاضعين في كييف. ونحن لا نلاحظ ذلك".وأضافت زاخاروفا أن الوزير سيرغي لافروف ناقش مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي، الأزمة الأوكرانية في موسكو، مؤكدةً أن روسيا ممتنة لبكين على نهجها المتوازن وترحب باستعداد بكين للقيام بدور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية.وأشارت زاخاروفا إلى أنه "فيما يتعلق بقضية حل القضايا الدولية الساخنة، تتوافق رؤيتنا مع الصين إلى حد كبير"، مضيفًا: "نرحب باستعداد الصين للقيام بدور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية".

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