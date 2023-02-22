https://sputnikarabic.ae/20230222/علماء-روس-يطورون-نظاما-للتحكم-بالمركبات-الشراعية-الفضائية-للرحلات-إلى-المريخ-1073866392.html
علماء روس يطورون نظاما للتحكم بالمركبات الشراعية الفضائية للرحلات إلى المريخ
علماء روس يطورون نظاما للتحكم بالمركبات الشراعية الفضائية للرحلات إلى المريخ
طور علماء روس حزمة برامج للتحكم في مركب شراعي فضائي أثناء رحلته إلى المريخ. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T09:25+0000
2023-02-22T09:25+0000
2023-02-22T09:25+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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بحسب الخدمة الصحفية لجامعة "سامارا" فقد طور علماء الجامعة برامج تتيح تغيير مسار رحلة المراكب الشراعية دون استخدام محركات ويمكن للبرنامج توجيه المركبة الفضائية على طول مسار معين من خلال التحكم في الشراع الشمسي.كما يمكن تحميل البرنامج، الذي يتولى وظائف كل من ملاح الفضاء والقائد، ببيانات مهمة فضائية محددة - أبعاد وكتلة المركبة الفضائية المخطط إطلاقها، ومنطقة الشراع الشمسي، وأبعاد عناصر التحكم على الشراع، وتاريخ ومكان الإطلاق المخطط له من مدار الأرض، والنقطة في مدار المريخ حيث يجب أن يصل المراكب الشراعية ، والوقت المسموح به للرحلة . وستقوم حزمة البرامج بحساب جميع المؤشرات الضرورية ومسار الرحلة، بالإضافة للإشارة في أي لحظات سيكون من الضروري بالضبط تغيير شفافية أسطح التحكم في الشراع بحيث تصل المركبة الفضائية إلى نقطة معينة في أقصر وقت ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20230123/علماء-روس-يطورون-روبوتا-لتدليك-رواد-الفضاء-أثناء-عملهم-1072597207.html
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علوم, روسيا
علماء روس يطورون نظاما للتحكم بالمركبات الشراعية الفضائية للرحلات إلى المريخ
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طور علماء روس حزمة برامج للتحكم في مركب شراعي فضائي أثناء رحلته إلى المريخ.
بحسب الخدمة الصحفية لجامعة "سامارا" فقد طور علماء الجامعة برامج تتيح تغيير مسار رحلة المراكب الشراعية دون استخدام محركات ويمكن للبرنامج توجيه المركبة الفضائية على طول مسار معين من خلال التحكم في الشراع الشمسي.
وتتيح هذه الطريقة ليس فقط توفيرا في وقود محركات الأجهزة فحسب وإنما تجعل السفن الشراعية الفضائية في المستقبل أكثر "استقلالية للطاقة" وقادرة على القيام برحلات أطول دون النظر للوقود، وذلك بمساعدة الشراع الشمسي في الفضاء، سيكون من الممكن ليس فقط التحرك بسرعة، ولكن أيضًا التوجيه بشكل فعال.
كما يمكن تحميل البرنامج، الذي يتولى وظائف كل من ملاح الفضاء والقائد، ببيانات مهمة فضائية محددة - أبعاد وكتلة المركبة الفضائية المخطط إطلاقها، ومنطقة الشراع الشمسي، وأبعاد عناصر التحكم على الشراع، وتاريخ ومكان الإطلاق المخطط له من مدار الأرض، والنقطة في مدار المريخ حيث يجب أن يصل المراكب الشراعية ، والوقت المسموح به للرحلة .
وستقوم حزمة البرامج بحساب جميع المؤشرات الضرورية ومسار الرحلة، بالإضافة للإشارة في أي لحظات سيكون من الضروري بالضبط تغيير شفافية أسطح التحكم في الشراع بحيث تصل المركبة الفضائية إلى نقطة معينة في أقصر وقت ممكن.