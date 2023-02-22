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https://sputnikarabic.ae/20230222/غوتيريش-الاستيطان-الإسرائيلي-غير-قانوني-ويجب-أن-يتوقف-1073887214.html
غوتيريش: الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف
غوتيريش: الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T17:07+0000
2023-02-22T17:07+0000
إسرائيل
مستوطنات إسرائيلية
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أخبار فلسطين اليوم
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمة أمام اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف".وأضاف "في نفس الوقت، التحريض على العنف هو طريق مسدود، لا شيء يبرر الإرهاب، يجب أن يرفضه الجميع".وأعلن مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، أن أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تقوض بشكل خطير رؤية حل الدولتين.وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون بدون موافقة من الحكومة الإسرائيلية.ولاقت تلك الخطوة انتقادات دولية كبيرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودول عربية عدة بينها مصر والسعودية والأردن.ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها عقبة أمام جهود إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20230221/إسرائيل-تدين-بيان-مجلس-الأمن-حول-الاستيطان-وتعتبره-وصمة-عار-على-جبين-الأمم-المتحدة-1073814854.html
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إسرائيل, مستوطنات إسرائيلية, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, مستوطنات إسرائيلية, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

غوتيريش: الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف

17:07 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال غوتيريش، في كلمة أمام اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف".
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
إسرائيل تدين بيان مجلس الأمن حول الاستيطان وتعتبره "وصمة عار" على جبين الأمم المتحدة
أمس, 09:46 GMT
وأضاف "في نفس الوقت، التحريض على العنف هو طريق مسدود، لا شيء يبرر الإرهاب، يجب أن يرفضه الجميع".
وأعلن مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، أن أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تقوض بشكل خطير رؤية حل الدولتين.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون بدون موافقة من الحكومة الإسرائيلية.
ولاقت تلك الخطوة انتقادات دولية كبيرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ودول عربية عدة بينها مصر والسعودية والأردن.
ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبرها عقبة أمام جهود إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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