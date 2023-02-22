https://sputnikarabic.ae/20230222/مقتل-مسلحين-اثنين-على-الأقل-من-قسد-بغارة-تركية-استهدفت-سيارتهما-شرقي-سوريا-1073877272.html

مقتل مسلحين اثنين على الأقل من "قسد" بغارة تركية استهدفت سيارتهما شرقي سوريا

مقتل مسلحين اثنين على الأقل من "قسد" بغارة تركية استهدفت سيارتهما شرقي سوريا

قتل مسلحان اثنان على الأقل بصاروخ استهدف سيارتهما، أطلقته طائرة مسيرة تركية في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، في ثاني استهداف جوي تركي ثان لقوات "قسد" في سوريا... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T13:17+0000

2023-02-22T13:17+0000

2023-02-22T13:17+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وقالت مصادر في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن مسلحين اثنين على الأقل في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، قتلا باستهداف مسيرة تركية لسيارة نوع "جيب" كانت تقلهما في ريف مدينة القامشلي بالقرب من قرية التنورية على طريق (القامشلي- القحطانية) شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود (السورية– التركية) قبل قليل، اليوم الأربعاء 22 فبراير/شباط.وكان قياديا بارزا يعتقد أنه من جنسية غير سورية في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، لقي مصرعه مع مرافقه باستهداف مسيرة تركية سيارة عسكرية كانت تقلهما في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي التابع لمحافظة حلب، في 12 فبراير/شباط.وقتل مجموعة من مسلحي "قسد" بينهم قياديون بارزون أغلبهم من الجنسية التركية، في 10 عمليات جوية نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي في مناطق سيطرة "قسد" شمالي وشمال شرقي سوريا، حيث وقع أكثرها في ريف الحسكة، منذ مطلع العام الحالي 2023.

https://sputnikarabic.ae/20230212/في-أول-غارة-بعد-الزلزال-طائرة-تركية-تحيد-قياديا-في-قسد-1073426567.html

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