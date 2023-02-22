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https://sputnikarabic.ae/20230222/موظف-سابق-في-البيت-الأبيض-صبر-بوتين-على-تصرفات-بايدن-قد-نفد-1073872374.html
موظف سابق في البيت الأبيض: صبر بوتين على تصرفات بايدن قد نفد
موظف سابق في البيت الأبيض: صبر بوتين على تصرفات بايدن قد نفد
صرح بول كريغ روبرتس، موظف البيت الأبيض في إدارة رونالد ريغان، أن صبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحمل تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن لفترة طويلة، قد... 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T11:32+0000
2023-02-22T11:32+0000
العالم
جو بايدن
صبر
فلاديمير بوتين
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وقال كريغ روبرتس في مقال على موقعه في الإنترنت: "أين الرئيس الأمريكي الأبله بينما روسيا تضع الصواريخ النووية في حالة تأهب؟ إنه على الهاتف مع بوتين، في محاولة لتهدئة الوضع الخطير؟ كلا، الأحمق في أوكرانيا وبولندا يصب الزيت على النار".وفقا لروبرتس، فإن المواجهة قد اكتسبت أبعادا خطيرة بالفعل، لكن الأمريكيين، الذين يجهلون الوضع الحقيقي للأمور، ليس لديهم أي فكرة عن الخطر الحالي.في اليوم السابق، ألقى بايدن خطابا في وارسو أكد فيه أن لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تسعى إلى تدمير روسيا، وحاول أيضا تحدي بيان الرئيس فلاديمير بوتين حول الطبيعة القسرية للعملية الخاصة في أوكرانيا. في موسكو، وصف خطاب بايدن بأنه منافق وغير أمين ومضحك.
https://sputnikarabic.ae/20230222/مجنون-وأسوء-رئيس-هجوم-حاد-على-بايدن-من-قبل-البريطانيين-بعد-خطابه-الأخير-1073864106.html
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العالم, جو بايدن, صبر, فلاديمير بوتين
العالم, جو بايدن, صبر, فلاديمير بوتين

موظف سابق في البيت الأبيض: صبر بوتين على تصرفات بايدن قد نفد

11:32 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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صرح بول كريغ روبرتس، موظف البيت الأبيض في إدارة رونالد ريغان، أن صبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحمل تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن لفترة طويلة، قد نفد.
وقال كريغ روبرتس في مقال على موقعه في الإنترنت: "أين الرئيس الأمريكي الأبله بينما روسيا تضع الصواريخ النووية في حالة تأهب؟ إنه على الهاتف مع بوتين، في محاولة لتهدئة الوضع الخطير؟ كلا، الأحمق في أوكرانيا وبولندا يصب الزيت على النار".
وفقا لروبرتس، فإن المواجهة قد اكتسبت أبعادا خطيرة بالفعل، لكن الأمريكيين، الذين يجهلون الوضع الحقيقي للأمور، ليس لديهم أي فكرة عن الخطر الحالي.

وأضاف: "فهمهم للوضع محدود بسبب التلقين العقائدي الذي تلقوه: روسيا سيئة وأوكرانيا جيدة".

الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
"مجنون وأسوأ رئيس"... هجوم حاد على بايدن من قبل البريطانيين بعد خطابه الأخير
08:27 GMT
في اليوم السابق، ألقى بايدن خطابا في وارسو أكد فيه أن لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تسعى إلى تدمير روسيا، وحاول أيضا تحدي بيان الرئيس فلاديمير بوتين حول الطبيعة القسرية للعملية الخاصة في أوكرانيا. في موسكو، وصف خطاب بايدن بأنه منافق وغير أمين ومضحك.
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