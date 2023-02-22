https://sputnikarabic.ae/20230222/موظف-سابق-في-البيت-الأبيض-صبر-بوتين-على-تصرفات-بايدن-قد-نفد-1073872374.html

موظف سابق في البيت الأبيض: صبر بوتين على تصرفات بايدن قد نفد

موظف سابق في البيت الأبيض: صبر بوتين على تصرفات بايدن قد نفد

صرح بول كريغ روبرتس، موظف البيت الأبيض في إدارة رونالد ريغان، أن صبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحمل تصرفات الرئيس الأمريكي جو بايدن لفترة طويلة، قد... 22.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-22T11:32+0000

2023-02-22T11:32+0000

2023-02-22T11:32+0000

العالم

جو بايدن

صبر

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073327789_0:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_8cc87c4021affee538dbed703fc091c4.jpg

وقال كريغ روبرتس في مقال على موقعه في الإنترنت: "أين الرئيس الأمريكي الأبله بينما روسيا تضع الصواريخ النووية في حالة تأهب؟ إنه على الهاتف مع بوتين، في محاولة لتهدئة الوضع الخطير؟ كلا، الأحمق في أوكرانيا وبولندا يصب الزيت على النار".وفقا لروبرتس، فإن المواجهة قد اكتسبت أبعادا خطيرة بالفعل، لكن الأمريكيين، الذين يجهلون الوضع الحقيقي للأمور، ليس لديهم أي فكرة عن الخطر الحالي.في اليوم السابق، ألقى بايدن خطابا في وارسو أكد فيه أن لا الولايات المتحدة ولا أوروبا تسعى إلى تدمير روسيا، وحاول أيضا تحدي بيان الرئيس فلاديمير بوتين حول الطبيعة القسرية للعملية الخاصة في أوكرانيا. في موسكو، وصف خطاب بايدن بأنه منافق وغير أمين ومضحك.

https://sputnikarabic.ae/20230222/مجنون-وأسوء-رئيس-هجوم-حاد-على-بايدن-من-قبل-البريطانيين-بعد-خطابه-الأخير-1073864106.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, جو بايدن, صبر, فلاديمير بوتين