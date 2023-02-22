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https://sputnikarabic.ae/20230222/وزير-الخارجية-الإيراني-سلطان-عمان-يزور-طهران-قريبا-حاملا-أخبارا-سارة-1073857830.html
وزير الخارجية الإيراني: سلطان عمان يزور طهران قريبا حاملا "أخبارا سارة"
وزير الخارجية الإيراني: سلطان عمان يزور طهران قريبا حاملا "أخبارا سارة"
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السلطان العماني هيثم بن طارق سيزور طهران قريبا حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T06:47+0000
2023-02-22T06:47+0000
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وجاءت تصريحات عبد اللهيان، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، وتحدث فيه حول مستجدات المفاوضات النووية.ونقل عضو اللجنة علي علي زاده، عن وزير الخارجية تأكيده أن سلطان عمان يتوسط بين طهران وواشنطن لاستئناف المفاوضات، وإنه سيزور طهران قريبا حاملا "أخبار سارة".ولفت زاده في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إلى أن "عبد اللهيان شدد في الاجتماع أن مسؤولين عمانيين أعربوا مؤخرًا عن استعدادهم للتوسط بين إيران وأمريكا لاستكمال المحادثات النووية".وأضاف نقلا عن وزير الخارجية: "سلطان عمان أعلن أنه قام بتبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، وإنه سيسافر إلى إيران حاملاً أخبارا سارة في المستقبل القريب".وفي الاجتماع كشف عبد اللهيان عن عرض السلطات الصينية للعب دور بناء كوسيط في إقامة العلاقات بين إيران والسعودية.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20221228/-سلطان-عمان-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني--1071689115.html
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إيران, أخبار إيران, طهران, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الإيراني: سلطان عمان يزور طهران قريبا حاملا "أخبارا سارة"

06:47 GMT 22.02.2023
© AP Photo 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AP Photo
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السلطان العماني هيثم بن طارق سيزور طهران قريبا حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية.
وجاءت تصريحات عبد اللهيان، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، وتحدث فيه حول مستجدات المفاوضات النووية.
ونقل عضو اللجنة علي علي زاده، عن وزير الخارجية تأكيده أن سلطان عمان يتوسط بين طهران وواشنطن لاستئناف المفاوضات، وإنه سيزور طهران قريبا حاملا "أخبار سارة".
ولفت زاده في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إلى أن "عبد اللهيان شدد في الاجتماع أن مسؤولين عمانيين أعربوا مؤخرًا عن استعدادهم للتوسط بين إيران وأمريكا لاستكمال المحادثات النووية".
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
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وأضاف نقلا عن وزير الخارجية: "سلطان عمان أعلن أنه قام بتبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، وإنه سيسافر إلى إيران حاملاً أخبارا سارة في المستقبل القريب".
وفي الاجتماع كشف عبد اللهيان عن عرض السلطات الصينية للعب دور بناء كوسيط في إقامة العلاقات بين إيران والسعودية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".

ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".
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