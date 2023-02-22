https://sputnikarabic.ae/20230222/وزير-الخارجية-الإيراني-سلطان-عمان-يزور-طهران-قريبا-حاملا-أخبارا-سارة-1073857830.html
وزير الخارجية الإيراني: سلطان عمان يزور طهران قريبا حاملا "أخبارا سارة"
وزير الخارجية الإيراني: سلطان عمان يزور طهران قريبا حاملا "أخبارا سارة"
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السلطان العماني هيثم بن طارق سيزور طهران قريبا حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T06:47+0000
2023-02-22T06:47+0000
2023-02-22T06:47+0000
إيران
أخبار إيران
طهران
سلطنة عمان
العالم
أخبار العالم العربي
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047758125_0:440:2077:1608_1920x0_80_0_0_57e911df318b7da2f92abc137ee23104.jpg
وجاءت تصريحات عبد اللهيان، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، وتحدث فيه حول مستجدات المفاوضات النووية.ونقل عضو اللجنة علي علي زاده، عن وزير الخارجية تأكيده أن سلطان عمان يتوسط بين طهران وواشنطن لاستئناف المفاوضات، وإنه سيزور طهران قريبا حاملا "أخبار سارة".ولفت زاده في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، إلى أن "عبد اللهيان شدد في الاجتماع أن مسؤولين عمانيين أعربوا مؤخرًا عن استعدادهم للتوسط بين إيران وأمريكا لاستكمال المحادثات النووية".وأضاف نقلا عن وزير الخارجية: "سلطان عمان أعلن أنه قام بتبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، وإنه سيسافر إلى إيران حاملاً أخبارا سارة في المستقبل القريب".وفي الاجتماع كشف عبد اللهيان عن عرض السلطات الصينية للعب دور بناء كوسيط في إقامة العلاقات بين إيران والسعودية.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".
https://sputnikarabic.ae/20221228/-سلطان-عمان-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني--1071689115.html
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047758125_0:246:2077:1803_1920x0_80_0_0_86882e4fc6f0d2e31b1913b19d08b14f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, طهران, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, طهران, سلطنة عمان, العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإيراني: سلطان عمان يزور طهران قريبا حاملا "أخبارا سارة"
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن السلطان العماني هيثم بن طارق سيزور طهران قريبا حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية.
وجاءت تصريحات عبد اللهيان، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، وتحدث فيه حول مستجدات المفاوضات النووية
.
ونقل عضو اللجنة علي علي زاده، عن وزير الخارجية تأكيده أن سلطان عمان يتوسط بين طهران وواشنطن لاستئناف المفاوضات، وإنه سيزور طهران قريبا حاملا "أخبار سارة".
ولفت زاده في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية
"تسنيم"، إلى أن "عبد اللهيان شدد في الاجتماع أن مسؤولين عمانيين أعربوا مؤخرًا عن استعدادهم للتوسط بين إيران وأمريكا
لاستكمال المحادثات النووية".
28 ديسمبر 2022, 09:30 GMT
وأضاف نقلا عن وزير الخارجية: "سلطان عمان أعلن أنه قام بتبادل الرسائل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، وإنه سيسافر إلى إيران حاملاً أخبارا سارة في المستقبل القريب".
وفي الاجتماع كشف عبد اللهيان عن عرض السلطات الصينية للعب دور بناء كوسيط في إقامة العلاقات بين إيران والسعودية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية
في بيان أن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى سلطان عمان هيثم بن طارق ووجه له دعوة لزيارة إيران".
ونقلت الخارجية الإيرانية عن سلطان عمان قوله "آمل أن أزور إيران في المستقبل القريب".