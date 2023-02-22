https://sputnikarabic.ae/20230222/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يفشل-في-الاتفاق-على-الحزمة-الـ10-من-العقوبات-ضد-روسيا-1073886046.html
وكالة: الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة الـ10 من العقوبات ضد روسيا
وكالة: الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة الـ10 من العقوبات ضد روسيا
فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وفق وكالة "رويترز". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T16:06+0000
2023-02-22T16:06+0000
2023-02-22T16:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وأفادت الوكالة بأنه "حاليا، كما لوحظ، لا يزال هناك عدد من المشكلات التي لم يتم حلها. على وجه الخصوص، تتعلق بالتزامات نقل المعلومات حول أصول الأوليغارشية الروسية في أوروبا. لهذا السبب، ستستمر مفاوضات سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 23 فبراير/شباط"، مضيفة أن الاجتماع المقبل متوقع في فترة ما بعد الظهيرة.وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، نقلا عن مصدر في بروكسل، أن الخلافات المتبقية كانت تتميز بطابع خاص. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن "جميع دول الاتحاد الأوروبي تتفق على الشيء الرئيسي - وهو أن الحزمة العاشرة من العقوبات يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير".في 20 فبراير، كتبت بوابة "EUobserver" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج ثلاث شخصيات روسية في الحزمة العاشرة من العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج 59 شخصًا آخر في القائمة السوداء، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يبحثون-الأوضاع-بأوكرانيا-والعقوبات-ضد-روسيا-1073735671.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
وكالة: الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة الـ10 من العقوبات ضد روسيا
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فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وفق وكالة "رويترز".
وأفادت الوكالة
بأنه "حاليا، كما لوحظ، لا يزال هناك عدد من المشكلات التي لم يتم حلها. على وجه الخصوص، تتعلق بالتزامات نقل المعلومات حول أصول الأوليغارشية الروسية في أوروبا. لهذا السبب، ستستمر مفاوضات سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 23 فبراير/شباط"، مضيفة أن الاجتماع المقبل متوقع في فترة ما بعد الظهيرة.
وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، نقلا عن مصدر في بروكسل، أن الخلافات المتبقية كانت تتميز بطابع خاص. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن "جميع دول الاتحاد الأوروبي تتفق على الشيء الرئيسي - وهو أن الحزمة العاشرة من العقوبات يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير".
في 20 فبراير، كتبت بوابة "EUobserver" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج ثلاث شخصيات روسية في الحزمة العاشرة من العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج 59 شخصًا آخر في القائمة السوداء، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.