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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يفشل-في-الاتفاق-على-الحزمة-الـ10-من-العقوبات-ضد-روسيا-1073886046.html
وكالة: الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة الـ10 من العقوبات ضد روسيا
وكالة: الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة الـ10 من العقوبات ضد روسيا
فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وفق وكالة "رويترز". 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T16:06+0000
2023-02-22T16:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وأفادت الوكالة بأنه "حاليا، كما لوحظ، لا يزال هناك عدد من المشكلات التي لم يتم حلها. على وجه الخصوص، تتعلق بالتزامات نقل المعلومات حول أصول الأوليغارشية الروسية في أوروبا. لهذا السبب، ستستمر مفاوضات سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 23 فبراير/شباط"، مضيفة أن الاجتماع المقبل متوقع في فترة ما بعد الظهيرة.وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، نقلا عن مصدر في بروكسل، أن الخلافات المتبقية كانت تتميز بطابع خاص. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن "جميع دول الاتحاد الأوروبي تتفق على الشيء الرئيسي - وهو أن الحزمة العاشرة من العقوبات يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير".في 20 فبراير، كتبت بوابة "EUobserver" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج ثلاث شخصيات روسية في الحزمة العاشرة من العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج 59 شخصًا آخر في القائمة السوداء، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يبحثون-الأوضاع-بأوكرانيا-والعقوبات-ضد-روسيا-1073735671.html
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

وكالة: الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على الحزمة الـ10 من العقوبات ضد روسيا

16:06 GMT 22.02.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINأعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019
أعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وفق وكالة "رويترز".
وأفادت الوكالة بأنه "حاليا، كما لوحظ، لا يزال هناك عدد من المشكلات التي لم يتم حلها. على وجه الخصوص، تتعلق بالتزامات نقل المعلومات حول أصول الأوليغارشية الروسية في أوروبا. لهذا السبب، ستستمر مفاوضات سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 23 فبراير/شباط"، مضيفة أن الاجتماع المقبل متوقع في فترة ما بعد الظهيرة.
وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، نقلا عن مصدر في بروكسل، أن الخلافات المتبقية كانت تتميز بطابع خاص. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن "جميع دول الاتحاد الأوروبي تتفق على الشيء الرئيسي - وهو أن الحزمة العاشرة من العقوبات يجب أن تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الأوضاع في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا
20 فبراير, 02:05 GMT
في 20 فبراير، كتبت بوابة "EUobserver" في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج ثلاث شخصيات روسية في الحزمة العاشرة من العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدراج 59 شخصًا آخر في القائمة السوداء، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.
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