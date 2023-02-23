https://sputnikarabic.ae/20230223/إضراب-في-الأراضي-الفلسطينية-بعد-اقتحام-نابلس-تصعيد-أم-مقدمات-انتفاضة؟--1073934907.html

إضراب في الأراضي الفلسطينية بعد اقتحام نابلس: تصعيد أم مقدمات انتفاضة؟

إضراب في الأراضي الفلسطينية بعد اقتحام نابلس: تصعيد أم مقدمات انتفاضة؟

أطلق نشطاء من غزة صواريخ وشنت إسرائيل ضربات جوية عبر الحدود مع القطاع يوم الخميس، بعد يوم من مقتل 11 فلسطينيا خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة،... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T13:51+0000

2023-02-23T13:51+0000

2023-02-23T13:51+0000

راديو

ملفات ساخنة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة

العدوان الإسرائيلي على غزة

القدس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073932062_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c08df6272be1b877ccd92b27a2047f39.png

إضراب في الأراضي الفلسطينية بعد اقتحام نابلس: تصعيد أم مقدمات انتفاضة؟ إضراب في الأراضي الفلسطينية بعد اقتحام نابلس: تصعيد أم مقدمات انتفاضة؟

وأفاد مسؤولون بأن مصر والأمم المتحدة تتوسطان لتهدئة الوضع.وقال الجيش الإسرائيلي إن ستة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة ليلا مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في بلدات بجنوب إسرائيل. واعترضت الدفاعات الصاروخية خمسة صواريخ وسقط واحد في منطقة مفتوحة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.كان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند قد وصل إلى قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، برفقة وفد أممي عبر حاجز بيت حانون.وتأتي زيارة وينسلاند للقطاع في محاولة لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الهدوء، عقب المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في نابلس أمس، أسفرت عن سقوط 11 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح مختلفة من بينها إصابات خطيرة وحرجة.ودعت فصائل فلسطينية في القدس والضفة الغربية وغزة إلى إضراب عام يوم الخميس. ولم تفتح المدارس والجامعات والبنوك في غزة أبوابها بعدما جاب نشطاء الشوارع بمكبرات صوت ودعوا المصالح إلى أن تظل مغلقة.ودعت القوى الوطنية والإسلامية المواطنين إلى التوجه لنقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.وعلى صعيد ردود الفعل الدولية أعربت الولايات المتحدة عن قلق بالغ إزاء أعمال العنف في مدينة نابلس حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن عملية مكافحة الإرهاب التي نفّذتها القوات الإسرائيلية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف نشطاء ومارة، وخلّفت أكثر من مئة جريح، بحسب تعبيره.وأبدت وزارة الخارجية الألمانية الخميس "قلقها البالغ" إزاء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس.وأضاف دويكات أن الفلسطينيين بحاجة لغطاء سياسي وهوما يحتم على السلطة الفلسطينية أن توقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل حتى نتمكن من مجابهة الاحتلال ميدانيًا وسياسيًا.وأضاف المدهون أن ذلك يحدث على أكثر من صعيد مثل زيادة الاستيطان ومنها اقتحامات مثل اقتحام نابلس ومنها اقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته، مشيرًا إلى أن المقاومة تعتبر نفسها في مواجهة دائمة مع الاحتلال.ولفت المدهون إلى أن السلطة الفلسطينية أقرب إلى وضع المتفرج منه إلى وضع صانع القرار لأنها ما زالت تعول على المفاوضات على الرغم من امتلاكها أدوات ضغط على الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف الصواف أن الأمور في غزة تتجه نحو التضامن الكامل مع الفلسطينيين في نابلس، لافتا إلى أن الأمور مرشحة للتصاعد.وأشار عكاشة أن الاستنكارات الدولية هدفها تهدئة الفلسطينيين ليس أكثر وليس للضغط على إسرائيل لأن العواصم العالمية تعلم أن إسرائيل لا تستجيب لأي ضغوط.واستبعد عكاشة اندلاع انتفاضات أخرى بسبب اقتحام نابلس لأن زمن الانتفاضات ولّى، فالانتفاضات السابقة شجع عليها ظروف جغرافية لم تعد موجودة الآن بعد إفراغ الاحتلال الضفة بشكل كبير وأقامت حواجز، وأضاف أن الاشتباكات المتقطعة هي الصيغة الواردة وليس الانتفاضة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة"إعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

القدس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة, العدوان الإسرائيلي على غزة, القدس, аудио