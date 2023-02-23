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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الخارجية-الأمريكية-تنشر-بالخطأ-بيانا-قديما-لمجموعة-السبع-بشأن-أوكرانيا--1073902868.html
الخارجية الأمريكية تنشر بالخطأ بيانا قديما لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا
الخارجية الأمريكية تنشر بالخطأ بيانا قديما لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق الخطأ بيانا قديما لوزراء خارجية مجموعة السبعة بشأن انضمام الأراضي الأوكرانية لروسيا، صدر أصلا في سبتمبر وأزالته مجموعة... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T01:03+0000
2023-02-23T03:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. لفتت وزارة الخارجية اليابانية، من بين آخرين، الانتباه إلى النشر الخاطئ وقالت في بيان إنها أخطرت وسائل الإعلام اليابانية بذلك.ونُشر البيان المشترك، الذي أطلق عليه اسم "بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، في البداية في 30 سبتمبر 2022.في ذلك اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوريجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد إجراء استفتاءات أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين يؤيدون العودة إلى روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-تواصل-تزويد-قواتها-بالمعدات-المتطورة--1073902470.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية تنشر بالخطأ بيانا قديما لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا

01:03 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 03:08 GMT 23.02.2023)
© AFP 2023وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023
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نشرت وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق الخطأ بيانا قديما لوزراء خارجية مجموعة السبعة بشأن انضمام الأراضي الأوكرانية لروسيا، صدر أصلا في سبتمبر وأزالته مجموعة السبع بالفعل من منصتها على شبكة الإنترنت.
واشنطن - سبوتنيك. لفتت وزارة الخارجية اليابانية، من بين آخرين، الانتباه إلى النشر الخاطئ وقالت في بيان إنها أخطرت وسائل الإعلام اليابانية بذلك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا تواصل تزويد قواتها بالمعدات المتطورة
أمس, 22:54 GMT
ونُشر البيان المشترك، الذي أطلق عليه اسم "بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، في البداية في 30 سبتمبر 2022.
في ذلك اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوريجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد إجراء استفتاءات أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين يؤيدون العودة إلى روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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