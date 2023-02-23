https://sputnikarabic.ae/20230223/الخارجية-الأمريكية-تنشر-بالخطأ-بيانا-قديما-لمجموعة-السبع-بشأن-أوكرانيا--1073902868.html
الخارجية الأمريكية تنشر بالخطأ بيانا قديما لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا
الخارجية الأمريكية تنشر بالخطأ بيانا قديما لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق الخطأ بيانا قديما لوزراء خارجية مجموعة السبعة بشأن انضمام الأراضي الأوكرانية لروسيا، صدر أصلا في سبتمبر وأزالته مجموعة... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T01:03+0000
2023-02-23T01:03+0000
2023-02-23T03:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. لفتت وزارة الخارجية اليابانية، من بين آخرين، الانتباه إلى النشر الخاطئ وقالت في بيان إنها أخطرت وسائل الإعلام اليابانية بذلك.ونُشر البيان المشترك، الذي أطلق عليه اسم "بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، في البداية في 30 سبتمبر 2022.في ذلك اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوريجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد إجراء استفتاءات أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين يؤيدون العودة إلى روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230222/بوتين-روسيا-تواصل-تزويد-قواتها-بالمعدات-المتطورة--1073902470.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية تنشر بالخطأ بيانا قديما لمجموعة السبع بشأن أوكرانيا
01:03 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 03:08 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية عن طريق الخطأ بيانا قديما لوزراء خارجية مجموعة السبعة بشأن انضمام الأراضي الأوكرانية لروسيا، صدر أصلا في سبتمبر وأزالته مجموعة السبع بالفعل من منصتها على شبكة الإنترنت.
واشنطن - سبوتنيك
. لفتت وزارة الخارجية اليابانية، من بين آخرين، الانتباه إلى النشر الخاطئ وقالت في بيان إنها أخطرت وسائل الإعلام اليابانية بذلك.
ونُشر البيان المشترك، الذي أطلق عليه اسم "بيان وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية ذات السيادة"، في البداية في 30 سبتمبر 2022.
في ذلك اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية، وكذلك منطقتي خيرسون وزابوريجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا
، بعد إجراء استفتاءات أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين يؤيدون العودة إلى روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.