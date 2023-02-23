https://sputnikarabic.ae/20230223/الصين-تعلن-إطلاق-قمر-صناعي-جديد-1073940809.html
الصين تعلن إطلاق قمر صناعي جديد
الصين تعلن إطلاق قمر صناعي جديد
أعلنت الصين، اليوم الخميس، إطلاق قمر صناعي جديد، والذي أطلقت عليه اسم "تشاينا سات 26". 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T15:17+0000
2023-02-23T15:17+0000
2023-02-23T15:17+0000
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأقمار الصناعية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050334541_108:0:1393:723_1920x0_80_0_0_82cfe529a25f0ef9a52a5e7ceccf4341.jpg
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن بكين أرسلت قمرا صناعيا جديدا للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وأُطلق القمر الصناعي "تشاينا سات 26" في الساعة 7:49 مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي".وسيوفر القمر الصناعي خدمات النطاق العريض عالية السرعة للمحطات الثابتة وكذلك المحطات المركبة على المركبات والمحمولة على متن السفن والمحمولة جوا.وتمثل عملية الإطلاق المهمة الـ463 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".
https://sputnikarabic.ae/20230207/قمر-صناعي-صيني-يرصد-لقطات-لمركز-الزلزال-في-تركيا-صور-1073234276.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/04/1050334541_268:0:1232:723_1920x0_80_0_0_b923ca911d7a1e4d3255d89b79fd18b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأقمار الصناعية
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأقمار الصناعية
الصين تعلن إطلاق قمر صناعي جديد
تابعنا عبر
أعلنت الصين، اليوم الخميس، إطلاق قمر صناعي جديد، والذي أطلقت عليه اسم "تشاينا سات 26".
وأفادت وكالة
"شينخوا" الصينية، أن بكين أرسلت قمرا صناعيا جديدا للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وأُطلق القمر الصناعي "تشاينا سات 26" في الساعة 7:49 مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي".
وسيوفر القمر الصناعي
خدمات النطاق العريض عالية السرعة للمحطات الثابتة وكذلك المحطات المركبة على المركبات والمحمولة على متن السفن والمحمولة جوا.
وتمثل عملية الإطلاق المهمة الـ463 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".