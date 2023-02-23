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https://sputnikarabic.ae/20230223/الصين-تعلن-إطلاق-قمر-صناعي-جديد-1073940809.html
الصين تعلن إطلاق قمر صناعي جديد
الصين تعلن إطلاق قمر صناعي جديد
أعلنت الصين، اليوم الخميس، إطلاق قمر صناعي جديد، والذي أطلقت عليه اسم "تشاينا سات 26". 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T15:17+0000
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وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن بكين أرسلت قمرا صناعيا جديدا للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وأُطلق القمر الصناعي "تشاينا سات 26" في الساعة 7:49 مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي".وسيوفر القمر الصناعي خدمات النطاق العريض عالية السرعة للمحطات الثابتة وكذلك المحطات المركبة على المركبات والمحمولة على متن السفن والمحمولة جوا.وتمثل عملية الإطلاق المهمة الـ463 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".
https://sputnikarabic.ae/20230207/قمر-صناعي-صيني-يرصد-لقطات-لمركز-الزلزال-في-تركيا-صور-1073234276.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأقمار الصناعية
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأقمار الصناعية

الصين تعلن إطلاق قمر صناعي جديد

15:17 GMT 23.02.2023
© Photo / JAXAقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Photo / JAXA
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أعلنت الصين، اليوم الخميس، إطلاق قمر صناعي جديد، والذي أطلقت عليه اسم "تشاينا سات 26".
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن بكين أرسلت قمرا صناعيا جديدا للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
مجتمع
قمر صناعي صيني يرصد لقطات لمركز الزلزال في تركيا... صور
7 فبراير, 16:53 GMT
وأُطلق القمر الصناعي "تشاينا سات 26" في الساعة 7:49 مساء (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي".
وسيوفر القمر الصناعي خدمات النطاق العريض عالية السرعة للمحطات الثابتة وكذلك المحطات المركبة على المركبات والمحمولة على متن السفن والمحمولة جوا.
وتمثل عملية الإطلاق المهمة الـ463 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونغ مارش".
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