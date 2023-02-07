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https://sputnikarabic.ae/20230207/قمر-صناعي-صيني-يرصد-لقطات-لمركز-الزلزال-في-تركيا-صور-1073234276.html
قمر صناعي صيني يرصد لقطات لمركز الزلزال في تركيا... صور
قمر صناعي صيني يرصد لقطات لمركز الزلزال في تركيا... صور
قام قمر صناعي صيني، بتصوير طارئ من السماء لمنطقة الزلزال، الذي ضرب مدينة نروداجي، في مقاطعة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، أمس الاثنين. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T16:53+0000
2023-02-07T16:54+0000
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والتقط القمر الصناعي "تشاوهو-1" لشركة "Spacety" الصينية، ويقع مقرها في مدينة تشانغشا، صور الاستشعار عن بعد بالرادار للمنطقة المحيطة بمركز الزلزال، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.ويتميز القمر الصناعي بتغطية مساحة تصوير حوال 8878 كم مربع.يتسم رادار القمر الصناعي "تشاوهو-1"، التابع للشركة الصينية، بفتحة اصطناعية، وبإمكانه العمل طوال اليوم وتحت أي ظروف، وهو وسيلة مهمة للحصول على صور بانورامية للمنطقة المنكوبة بالزلزال، بحسب الصحيفة الصينية.وقالت الشركة الصينية إنها ستواصل متابعة الوضع في منطقة الزلزال، وتقديم دعم صور الأقمار الصناعية لأعمال الإغاثة في المناطق التي ضربها الزلزال.ضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الصين-تعلن-تقديم-6-ملايين-دولار-كمساعدات-طارئة-لتركيا-1073219838.html
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الصين, أخبار تركيا اليوم, زلزال, منوعات
الصين, أخبار تركيا اليوم, زلزال, منوعات

قمر صناعي صيني يرصد لقطات لمركز الزلزال في تركيا... صور

16:53 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 16:54 GMT 07.02.2023)
© Depositphotos.com / Cookelmaقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
قمر صناعي
© Depositphotos.com / Cookelma
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قام قمر صناعي صيني، بتصوير طارئ من السماء لمنطقة الزلزال، الذي ضرب مدينة نروداجي، في مقاطعة غازي عنتاب، جنوبي تركيا، أمس الاثنين.
والتقط القمر الصناعي "تشاوهو-1" لشركة "Spacety" الصينية، ويقع مقرها في مدينة تشانغشا، صور الاستشعار عن بعد بالرادار للمنطقة المحيطة بمركز الزلزال، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
ويتميز القمر الصناعي بتغطية مساحة تصوير حوال 8878 كم مربع.
يتسم رادار القمر الصناعي "تشاوهو-1"، التابع للشركة الصينية، بفتحة اصطناعية، وبإمكانه العمل طوال اليوم وتحت أي ظروف، وهو وسيلة مهمة للحصول على صور بانورامية للمنطقة المنكوبة بالزلزال، بحسب الصحيفة الصينية.
وقالت الشركة الصينية إنها ستواصل متابعة الوضع في منطقة الزلزال، وتقديم دعم صور الأقمار الصناعية لأعمال الإغاثة في المناطق التي ضربها الزلزال.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
الصين تعلن تقديم 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لتركيا
11:46 GMT
ضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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