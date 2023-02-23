https://sputnikarabic.ae/20230223/المغرب-يؤكد-دعمه-لأمن-مصر-المائي-1073935137.html
المغرب يؤكد دعمه لأمن مصر المائي
المغرب يؤكد دعمه لأمن مصر المائي
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المغربية، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استقبل اليوم الخميس،... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:51+0000
2023-02-23T13:51+0000
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وأوضح السفير أبو زيد، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بـ"ضيف مصر العزيز، ومشاعر الاعتزاز والفخر بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين من زخم وتضامن، مبرزا أهمية مواصلة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين".وأعرب ميارة عن اهتمام بلاده بالتعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الأفريقي، مؤكدا على دعم المملكة المغربية لأمن مصر المائي وحقوقها في مواردها المائية.وأكد سامح شكري خلال اللقاء على دور التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية بين مصر والمغرب لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام.في السياق ذاته، سلط شكري الضوء على أهم التحديات التي تواجه المنطقة، مبرزا أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة باعتبارها صمام أمانها استقرارها وحماية مقدرات شعبها، وهو التوجه الذي تعكسه الرؤية الشاملة التي تنفذها مصر لرفع مستوى الوعي وإعلاء القيم والمفاهيم الوطنية والإنسانية والدينية الصحيحة، وتمكين المرأة والشباب، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الكبرى التي تنفذها لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.وأكد وزير الخارجية المصري استعداد بلاده الدائم لمشاركة خبراتها المكتسبة في كل هذه المجالات مع المملكة المغربية الشقيقة.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المستشارين المغربي عن تقديره واعتزازه بما تشهده مصر من تطور ونهضة في شتى مناحى الحياة، وما تؤكده كافة الشواهد على اضطلاع مصر بدورها الريادي في العالم العربي.واختتم سامح شكري اللقاء بالإعراب عن خالص تمنياته بإقامة هنيئة للضيف المغربي والوفد المرافق، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/المغربية.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, وزارة الخارجية المصرية, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, وزارة الخارجية المصرية, الأخبار
المغرب يؤكد دعمه لأمن مصر المائي
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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المغربية، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استقبل اليوم الخميس، النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي.
وأوضح السفير أبو زيد، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بـ"ضيف مصر العزيز، ومشاعر الاعتزاز والفخر بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين من زخم وتضامن، مبرزا أهمية مواصلة توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين".
وأعرب ميارة عن اهتمام بلاده بالتعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الأفريقي
، مؤكدا على دعم المملكة المغربية لأمن مصر المائي وحقوقها في مواردها المائية.
وأكد سامح شكري
خلال اللقاء على دور التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين المؤسسات التشريعية بين مصر والمغرب لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام.
في السياق ذاته، سلط شكري الضوء على أهم التحديات التي تواجه المنطقة، مبرزا أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة باعتبارها صمام أمانها استقرارها وحماية مقدرات شعبها، وهو التوجه الذي تعكسه الرؤية الشاملة التي تنفذها مصر لرفع مستوى الوعي وإعلاء القيم والمفاهيم الوطنية والإنسانية والدينية الصحيحة، وتمكين المرأة والشباب، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الكبرى التي تنفذها لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وأكد وزير الخارجية المصري استعداد بلاده الدائم لمشاركة خبراتها المكتسبة في كل هذه المجالات مع المملكة المغربية
الشقيقة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس المستشارين المغربي عن تقديره واعتزازه بما تشهده مصر من تطور ونهضة في شتى مناحى الحياة، وما تؤكده كافة الشواهد على اضطلاع مصر بدورها الريادي في العالم العربي.
واختتم سامح شكري اللقاء بالإعراب عن خالص تمنياته بإقامة هنيئة للضيف المغربي والوفد المرافق، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات المصرية/المغربية.