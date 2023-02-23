https://sputnikarabic.ae/20230223/بعد-تصريحات-قيس-سعيد-سفارات-وجمعيات-أفريقية-في-تونس-تصدر-تحذيرا-لمواطنيها-1073909672.html
بعد تصريحات قيس سعيد.. سفارات وجمعيات أفريقية في تونس تصدر تحذيرا لمواطنيها
بعد تصريحات قيس سعيد.. سفارات وجمعيات أفريقية في تونس تصدر تحذيرا لمواطنيها
حذرت سفارات جمعيات وروابط أفريقية الطلبة والعاملين في تونس، رعاياها من التحركات غير الضرورية في تونس خلال الفترة الحالية، وطالبتهم بوجوب حمل جوازات السفر... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T08:50+0000
2023-02-23T08:50+0000
2023-02-23T08:50+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
دول إفريقية
العالم العربي
أخبار العالم العربي
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960009_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6115b7a5b1c10640143ac4314291224e.jpg
وبحسب موقع "نسمة" التونسي أصدرت جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس وجمعية الطلبة الماليين في تونس وسفارة الكامرون، بيانات تطالب بتوخي الحذر والتقليص من التحركات غير الضرورية وحمل جوازات السفر وبطاقات التسجيل في الجامعات ورخص التربص أو العمل عند الخروج.وترأس الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء الماضي، اجتماعا لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج، وناقش، وفق بيان للرئاسة التونسية، "الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".وطالب سعيد بضرورة اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، واعتبرها ظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم".وبحسب بيان الرئاسة، أبدى قيس سعيد "تشدّدا كبيرا حيال تدفّق جحافل المهاجرين غير النظاميين"، مشددًا على "ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة".وحذر من "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد".وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خاصة نحو إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الرئيس-التونسي-يحذر-من-مؤامرة-لتغيير-التركيبة-الديموغرافية-في-بلاده-1073868032.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960009_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_20e50b4fd03e7dc5b8c3f94320411866.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, دول إفريقية, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, دول إفريقية, العالم العربي, أخبار العالم العربي, العالم, الأخبار
بعد تصريحات قيس سعيد.. سفارات وجمعيات أفريقية في تونس تصدر تحذيرا لمواطنيها
تابعنا عبر
حذرت سفارات جمعيات وروابط أفريقية الطلبة والعاملين في تونس، رعاياها من التحركات غير الضرورية في تونس خلال الفترة الحالية، وطالبتهم بوجوب حمل جوازات السفر وأوراقهم خلال تحركاتهم.
وبحسب موقع
"نسمة" التونسي أصدرت جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة في تونس وجمعية الطلبة الماليين في تونس وسفارة الكامرون، بيانات تطالب بتوخي الحذر والتقليص من التحركات غير الضرورية وحمل جوازات السفر وبطاقات التسجيل في الجامعات ورخص التربص أو العمل عند الخروج.
وترأس الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء الماضي، اجتماعا لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج، وناقش، وفق بيان للرئاسة التونسية، "الإجراءات العاجلة
التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".
وطالب سعيد بضرورة اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، واعتبرها ظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم".
وبحسب بيان الرئاسة، أبدى قيس سعيد "تشدّدا كبيرا حيال تدفّق جحافل المهاجرين غير النظاميين
"، مشددًا على "ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة".
وحذر من "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد".
وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خاصة نحو إيطاليا.