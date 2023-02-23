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بكين تدعو واشنطن لوقف تشويه سمعة الصين وكشف حقيقة تفجير "التيار الشمالي"
بكين تدعو واشنطن لوقف تشويه سمعة الصين وكشف حقيقة تفجير "التيار الشمالي"
أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن "البيانات الاستخباراتية" الأمريكية حول توريد الصين أسلحة لروسيا كاذبة، وفي حال أرادت الولايات... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T11:39+0000
2023-02-23T11:39+0000
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بكين – سبوتنيك. وقال الدبلوماسي: "ما يسمى بالبيانات الاستخباراتية الأمريكية (حول توريد الصين أسلحة لروسيا) فبركة، كذب وتشويه لسمعة الصين. منذ بداية النزاع الأوكراني الصين وقفت إلى جانب الحوار والسلام".وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حذر بكين في وقت سابق من عواقب توريد أسلحة لموسكو.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2022.واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين، أن الانفجار، الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، هو هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230215/صحفي-أمريكي-الخوف-دفع-بايدن-إلى-تأجيل-تفجير-السيل-الشمالي-من-يونيو-إلى-سبتمبر-2022--1073537544.html
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العالم, الصين, تحقيق دولي, نوردستروم, تفجير
العالم, الصين, تحقيق دولي, نوردستروم, تفجير

بكين تدعو واشنطن لوقف تشويه سمعة الصين وكشف حقيقة تفجير "التيار الشمالي"

11:39 GMT 23.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن "البيانات الاستخباراتية" الأمريكية حول توريد الصين أسلحة لروسيا كاذبة، وفي حال أرادت الولايات المتحدة التحدث فلتكشف حقيقة تقجيرات خطي "التيار الشمالي".
بكين – سبوتنيك. وقال الدبلوماسي: "ما يسمى بالبيانات الاستخباراتية الأمريكية (حول توريد الصين أسلحة لروسيا) فبركة، كذب وتشويه لسمعة الصين. منذ بداية النزاع الأوكراني الصين وقفت إلى جانب الحوار والسلام".
"في حال كانت لدى الولايات المتحدة بيانات استخباراتية قيّمة فعلاً، فليكشفوا معلومات صحيحة أكثر عن التفجيرات على خطي "التيار الشمالي".
وانغ ون بين
المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حذر بكين في وقت سابق من عواقب توريد أسلحة لموسكو.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2022.
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واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين، أن الانفجار، الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، هو هجوم إرهابي واضح.
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