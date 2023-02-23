https://sputnikarabic.ae/20230223/بكين-تدعو-واشنطن-لوقف-تشويه-سمعة-الصين-وكشف-حقيقة-تفجير-التيار-الشمالي-1073922765.html

بكين تدعو واشنطن لوقف تشويه سمعة الصين وكشف حقيقة تفجير "التيار الشمالي"

بكين تدعو واشنطن لوقف تشويه سمعة الصين وكشف حقيقة تفجير "التيار الشمالي"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن "البيانات الاستخباراتية" الأمريكية حول توريد الصين أسلحة لروسيا كاذبة، وفي حال أرادت الولايات... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T11:39+0000

2023-02-23T11:39+0000

2023-02-23T11:39+0000

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بكين – سبوتنيك. وقال الدبلوماسي: "ما يسمى بالبيانات الاستخباراتية الأمريكية (حول توريد الصين أسلحة لروسيا) فبركة، كذب وتشويه لسمعة الصين. منذ بداية النزاع الأوكراني الصين وقفت إلى جانب الحوار والسلام".وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حذر بكين في وقت سابق من عواقب توريد أسلحة لموسكو.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، يوم 26 أيلول/ سبتمبر 2022.واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين، أن الانفجار، الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، هو هجوم إرهابي واضح.

https://sputnikarabic.ae/20230215/صحفي-أمريكي-الخوف-دفع-بايدن-إلى-تأجيل-تفجير-السيل-الشمالي-من-يونيو-إلى-سبتمبر-2022--1073537544.html

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