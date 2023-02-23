https://sputnikarabic.ae/20230223/تقرير-زيدان-يتلقى-عرضا-ضخما-لتدريب-فريق-إنجليزي-1073947310.html
تقرير: زيدان يتلقى عرضا ضخما لتدريب فريق إنجليزي
تقرير: زيدان يتلقى عرضا ضخما لتدريب فريق إنجليزي
كشفت تقارير إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان تلقى عرضا مغريا لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ". 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T20:25+0000
2023-02-23T20:25+0000
2023-02-23T20:25+0000
مجتمع
رياضة
نادي تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكر موقع "fichajes" الإسباني، أن تشيلسي يبحث عن بديل للمدرب الإنجليزي غراهام بوتر، الذي لم يتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة مع الفريق.وأضاف الموقع أن إدارة تشيلسي مستعدة لفعل كل ما يلزم والتضحية بأي فرد من أجل التعاقد مع زيدان.ومنذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، تواصلت أندية عديدة مع زيدان مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس من أجل تولي القيادة الفنية بها، لكن الفرنسي كان يحلم فقط بتدريب منتخب بلاده.وأصيب زيدان بخيبة أمل كبيرة، بعدما قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تمديد عقد المدرب ديديه ديشامب، على رأس الإدارة الفنية "للديوك"، وذلك يوم 7 يناير/كانون الثاني 2023، والذي يستمر عقده حتى عام 2026.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
تقرير: زيدان يتلقى عرضا ضخما لتدريب فريق إنجليزي
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كشفت تقارير إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان تلقى عرضا مغريا لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
وذكر
موقع "fichajes" الإسباني، أن تشيلسي يبحث عن بديل للمدرب الإنجليزي غراهام بوتر، الذي لم يتمكن من تحقيق النتائج المطلوبة مع الفريق.
وأضاف الموقع أن إدارة تشيلسي مستعدة لفعل كل ما يلزم والتضحية بأي فرد من أجل التعاقد مع زيدان.
وأوضح الموقع أن إدارة تشيلسي ستقدم له راتبا سنويا يصل إلى 15 مليون يورو سيجعله أحد المدربين الأعلى أجرا في العالم، بالإضافة إلى التعاقد مع كل اللاعبين الذين يريدهم.
ومنذ رحيله عن تدريب ريال مدريد، تواصلت أندية عديدة مع زيدان
مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس من أجل تولي القيادة الفنية بها، لكن الفرنسي كان يحلم فقط بتدريب منتخب بلاده.
وأصيب زيدان بخيبة أمل كبيرة، بعدما قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تمديد عقد المدرب ديديه ديشامب
، على رأس الإدارة الفنية "للديوك"، وذلك يوم 7 يناير/كانون الثاني 2023، والذي يستمر عقده حتى عام 2026.