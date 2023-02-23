https://sputnikarabic.ae/20230223/رونالدو-يحتفل-بيوم-التأسيس-السعودي-بالسيف-والثوب-التقليدي-1073905896.html
رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي بالسيف والثوب التقليدي
رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي بالسيف والثوب التقليدي
شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بذكرى يوم التأسيس السعودي، الذي يصادف 22 فبراير/شباط من كل عام. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T07:10+0000
2023-02-23T07:10+0000
2023-02-23T07:10+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وارتدى النجم البرتغالي الثوب السعودي، ونشر لاعب نادي النصر السعودي، على صفحته الخاصة على "تويتر" مقطعا مصورا من مشاركته برفقة فريقه من لاعبي النصر بهذه الذكرى، وعلق قائلا: "يوم تأسيس سعيد للسعودية. كانت تجربة مميزة المشاركة في هذه الاحتفالات".وظهر رونالدو وهو يتناول القهوة السعودية بالإضافة لمشاركته بالرقص على الأنغام الشعبية وأداء "العرضة" السعودية.وحصدت التغريدة أكثر من 8 ملايين مشاهدة وأكثر من 22 ألف إعادة تغريد.يذكر أن نادي النصر السعودي، أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.
https://sputnikarabic.ae/20230209/رونالدو-يكسر-حاجز-الـ500-هدف-بأول-سوبر-هاتريك-مع-النصر-السعودي-1073333306.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي بالسيف والثوب التقليدي
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شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بذكرى يوم التأسيس السعودي، الذي يصادف 22 فبراير/شباط من كل عام.
وارتدى النجم البرتغالي الثوب السعودي، ونشر لاعب نادي النصر السعودي، على صفحته الخاصة على "تويتر" مقطعا مصورا من مشاركته برفقة فريقه من لاعبي النصر بهذه الذكرى، وعلق قائلا: "يوم تأسيس سعيد للسعودية. كانت تجربة مميزة المشاركة في هذه الاحتفالات".
وظهر رونالدو وهو يتناول القهوة السعودية بالإضافة لمشاركته بالرقص على الأنغام الشعبية وأداء "العرضة" السعودية.
وحصدت التغريدة أكثر من 8 ملايين مشاهدة وأكثر من 22 ألف إعادة تغريد.
يذكر أن نادي النصر السعودي، أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025، في صفقة وصفت بالتاريخية.