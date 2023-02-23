https://sputnikarabic.ae/20230223/سلطنة-عمان-تقيم-علاقات-دبلوماسية-مع-الفاتيكان-1073944002.html

سلطنة عمان تقيم علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان

سلطنة عمان تقيم علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان

أعلنت سلطنة عمان والفاتيكان، إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين، بعد 3 أشهر من زيارة قام بها البابا فرنسيس للخليج. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T17:50+0000

2023-02-23T17:50+0000

2023-02-23T17:50+0000

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

سلطنة عمان

أخبار الخليج

كاثوليك

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047758125_0:440:2077:1608_1920x0_80_0_0_57e911df318b7da2f92abc137ee23104.jpg

جاء هذا في بيان مشترك صادر، اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال البيان إن هناك 12 قسا كاثوليكيا يعملون في 4 أبرشيات في عمان، ويضم السكان المحليون البالغ عددهم نحو 4.5 ملايين نسمة "عددا كبيرا من العمال الأجانب".وزار البابا البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى الخليج منذ توليه البابوية في عام 2013. وكانت زيارته الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وأبرشيات عمان جزء من النيابة الرسولية في جنوب شبه الجزيرة العربية التي مقرها أبوظبي.وأوضح البيان أن معظم الكاثوليك في الدولة عمال أجانب من أماكن أخرى في الشرق الأوسط والفلبين والهند وباكستان.كانت الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الكرسي الرسولي- وهو المكلف بعلاقات الفاتيكان الخارجية- في عام 1968.وبعد 30 عاما، أقام الفاتيكان علاقات مع اليمن، تلتها البحرين في عام 2000، وقطر في عام 2002، والإمارات العربية المتحدة في عام 2007.يوجد في دول الخليج نحو 3.5 مليون مسيحي، 75 في المائة منهم تقريبا كاثوليك.

https://sputnikarabic.ae/20221104/بابا-الفاتيكان-يختتم-جولته-في-البحرين-بزيارة-كاتدرائية-سيدة-العرب-صور-1069834300.html

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, سلطنة عمان, أخبار الخليج , كاثوليك, العالم العربي