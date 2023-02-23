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https://sputnikarabic.ae/20230223/سلطنة-عمان-تقيم-علاقات-دبلوماسية-مع-الفاتيكان-1073944002.html
سلطنة عمان تقيم علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان
سلطنة عمان تقيم علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان
أعلنت سلطنة عمان والفاتيكان، إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين، بعد 3 أشهر من زيارة قام بها البابا فرنسيس للخليج. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T17:50+0000
2023-02-23T17:50+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
سلطنة عمان
أخبار الخليج
كاثوليك
العالم العربي
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جاء هذا في بيان مشترك صادر، اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال البيان إن هناك 12 قسا كاثوليكيا يعملون في 4 أبرشيات في عمان، ويضم السكان المحليون البالغ عددهم نحو 4.5 ملايين نسمة "عددا كبيرا من العمال الأجانب".وزار البابا البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى الخليج منذ توليه البابوية في عام 2013. وكانت زيارته الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وأبرشيات عمان جزء من النيابة الرسولية في جنوب شبه الجزيرة العربية التي مقرها أبوظبي.وأوضح البيان أن معظم الكاثوليك في الدولة عمال أجانب من أماكن أخرى في الشرق الأوسط والفلبين والهند وباكستان.كانت الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الكرسي الرسولي- وهو المكلف بعلاقات الفاتيكان الخارجية- في عام 1968.وبعد 30 عاما، أقام الفاتيكان علاقات مع اليمن، تلتها البحرين في عام 2000، وقطر في عام 2002، والإمارات العربية المتحدة في عام 2007.يوجد في دول الخليج نحو 3.5 مليون مسيحي، 75 في المائة منهم تقريبا كاثوليك.
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, سلطنة عمان, أخبار الخليج , كاثوليك, العالم العربي
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, سلطنة عمان, أخبار الخليج , كاثوليك, العالم العربي

سلطنة عمان تقيم علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان

17:50 GMT 23.02.2023
© AP Photo 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AP Photo
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أعلنت سلطنة عمان والفاتيكان، إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين، بعد 3 أشهر من زيارة قام بها البابا فرنسيس للخليج.
جاء هذا في بيان مشترك صادر، اليوم الخميس، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقال البيان إن هناك 12 قسا كاثوليكيا يعملون في 4 أبرشيات في عمان، ويضم السكان المحليون البالغ عددهم نحو 4.5 ملايين نسمة "عددا كبيرا من العمال الأجانب".
وزار البابا البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى الخليج منذ توليه البابوية في عام 2013. وكانت زيارته الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبرشيات عمان جزء من النيابة الرسولية في جنوب شبه الجزيرة العربية التي مقرها أبوظبي.
وأوضح البيان أن معظم الكاثوليك في الدولة عمال أجانب من أماكن أخرى في الشرق الأوسط والفلبين والهند وباكستان.
كانت الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الكرسي الرسولي- وهو المكلف بعلاقات الفاتيكان الخارجية- في عام 1968.
وبعد 30 عاما، أقام الفاتيكان علاقات مع اليمن، تلتها البحرين في عام 2000، وقطر في عام 2002، والإمارات العربية المتحدة في عام 2007.
يوجد في دول الخليج نحو 3.5 مليون مسيحي، 75 في المائة منهم تقريبا كاثوليك.
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