https://sputnikarabic.ae/20230223/صافرات-الإنذار-تدوي-في-مستوطنات-محيطة-بقطاع-غزة--1073902972.html
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان وسديرون ومحيط قطاع غزة. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T02:00+0000
2023-02-23T02:00+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدن عسقلان وسديروت ومحيط غزة. التفاصيل قيد المراجعة".من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ أُطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت.وفير وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي حارة الشيخ مسلّم على أطراف البلدة القديمة في نابلسوحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين الذين تحصنوا في أحد البيوت، في وقت كانت البلدة القديمة بمدينة نابلس تشهد تواجد لمئات الموطنين المتواجدين في السوق.وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية الإضراب الشامل حداداً على أرواح القتلى، وتظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية في نابلس.كما شارك المئات في مسيرات في معظم المدن والقرى الفلسطينية تنديداً بالعملية الاسرائيلية.إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المؤسسة الأمنية دخلت في حالة تأهب لمواجهة احتمال تنفيذ عمليات انتقام من الضفة الغربية والقدس أو إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيد كبير بعد عملية نابلس الدامية
https://sputnikarabic.ae/20230217/عشرات-الإصابات-بمواجهات-مع-الجيش-الاسرائيلي-خلال-فعاليات-مناهضة-للاستيطان-في-الضفة-الغربية-1073665062.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي
صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة
02:00 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 03:49 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان وسديرون ومحيط قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدن عسقلان وسديروت ومحيط غزة. التفاصيل قيد المراجعة".
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ أُطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنة سديروت.
وفير وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي حارة الشيخ مسلّم على أطراف البلدة القديمة في نابلس
وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين الذين تحصنوا في أحد البيوت، في وقت كانت البلدة القديمة بمدينة نابلس تشهد تواجد لمئات الموطنين المتواجدين في السوق.
وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية الإضراب الشامل حداداً على أرواح القتلى، وتظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية في نابلس.
كما شارك المئات في مسيرات في معظم المدن والقرى الفلسطينية تنديداً بالعملية الاسرائيلية.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المؤسسة الأمنية دخلت في حالة تأهب لمواجهة احتمال تنفيذ عمليات انتقام من الضفة الغربية والقدس أو إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيد كبير بعد عملية نابلس الدامية