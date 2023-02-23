https://sputnikarabic.ae/20230223/مسؤول-سويسري-يكشف-عن-مفاوضات-في-الكواليس-بين-أوكرانيا-وروسيا-1073929210.html
مسؤول سويسري يكشف عن مفاوضات في الكواليس بين أوكرانيا وروسيا
مسؤول سويسري يكشف عن مفاوضات في الكواليس بين أوكرانيا وروسيا
كشفت صحيفة سويسرية، اليوم الخميس، عن مفاوضات بشأن الوضع الأوكراني تجري في الكواليس في مدينة جنيف. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:21+0000
2023-02-23T13:21+0000
2023-02-23T13:22+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "لو تان" السويسرية تصريحات وزير الخارجية السويسري، إيغناسيو كاسيس، الذي قال "نحن نقدم دائمًا مساعينا الحميدة، ولكن السؤال هو معرفة ما سيفعله الجانبان روسيا وأوكرانيا بها وتقبل جنيف الدولية المفاوضات بأقصى قدر من التكتم على الرغم من أن لحظة عدم وصولهم إلى أعلى مستوى".وأشار وزير الخارجية السويسرية إلى أن أوكرانيا كانت قد لجأت في السابق إلى سويسرا بطلب تمثيل مصالحها في روسيا، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض في موسكو.وأضاف قائلا "الرواية الروسية معروفة إنها تدعي أن سويسرا فقدت حيادها، لكنها في الوقت نفسه تستخدمها كدولة محايدة".
https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-الشرطة-البولندية-نفذت-عملية-سرية-في-أوكرانيا-1073910528.html
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العالم
مسؤول سويسري يكشف عن مفاوضات في الكواليس بين أوكرانيا وروسيا
13:21 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 13:22 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة سويسرية، اليوم الخميس، عن مفاوضات بشأن الوضع الأوكراني تجري في الكواليس في مدينة جنيف.
وذكرت
صحيفة "لو تان" السويسرية تصريحات وزير الخارجية السويسري، إيغناسيو كاسيس، الذي قال "نحن نقدم دائمًا مساعينا الحميدة، ولكن السؤال هو معرفة ما سيفعله الجانبان روسيا وأوكرانيا بها وتقبل جنيف الدولية المفاوضات بأقصى قدر من التكتم على الرغم من أن لحظة عدم وصولهم إلى أعلى مستوى".
وأشار وزير الخارجية السويسرية إلى أن أوكرانيا كانت قد لجأت في السابق إلى سويسرا بطلب تمثيل مصالحها في روسيا، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض في موسكو.
وأضاف قائلا "الرواية الروسية معروفة إنها تدعي أن سويسرا فقدت حيادها، لكنها في الوقت نفسه تستخدمها كدولة محايدة".