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"ناسا" تصنع بطارية "خارقة" تساعد البشر في الهبوط على كوكب الزهرة
"ناسا" تصنع بطارية "خارقة" تساعد البشر في الهبوط على كوكب الزهرة
كشفت مجلة علمية عن تصنيع بطارية خارقة بمواصفات قياسية عالية مع قدرة فريدة على تحمل درجات حرارة عالية جدا، مشيرة إلى أن هذه البطارية قد تساعد البشر في الوصول... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T14:32+0000
2023-02-23T14:32+0000
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علوم
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بطارية أثبتت قدرتها على العمل في درجات حرارة كوكب الزهرة لمدة يوم كامل على الكوكب الذي يعادل 120 يوم على كوكب الأرض.وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، يواجه إرسال مركبة هبوط إلى كوكب الزهرة عدة تحديات هندسية ضخمة نظرًا لأن الغلاف الجوي لكوكب الزهرة كثيف جدًا، حيث يستقر المسبار بلطف على السطح الكوكب مثل الحجر الذي يسقط ضمن المياه إلى قاع البحر، لا حاجة إلى مظلات أو صواريخ دفع معاكس.لكن التحدي الأكبر هو حرارة الكوكب، حيث يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة على السطح 455 درجة مئوية (850 فهرنهايت)، وهي حرارة كافية لإذابة الرصاص.قال الدكتور كيفين ويباسنيك، مهندس مشروع "ATB"، في بيان صحفي لوكالة "ناسا"، إن "هذا العرض الأخير لتكنولوجيا البطاريات، مع بنية محسنة وكيمياء كهربائية منخفضة التفريغ الذاتي، يعد إنجازًا ضخمًا ربما لم يعتقد الكثيرون أنه ممكن".
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علوم

"ناسا" تصنع بطارية "خارقة" تساعد البشر في الهبوط على كوكب الزهرة

14:32 GMT 23.02.2023
© Fotolia / Oleksandrبطارية نووية
بطارية نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Fotolia / Oleksandr
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كشفت مجلة علمية عن تصنيع بطارية خارقة بمواصفات قياسية عالية مع قدرة فريدة على تحمل درجات حرارة عالية جدا، مشيرة إلى أن هذه البطارية قد تساعد البشر في الوصول إلى كوكب الزهرة.
بطارية أثبتت قدرتها على العمل في درجات حرارة كوكب الزهرة لمدة يوم كامل على الكوكب الذي يعادل 120 يوم على كوكب الأرض.

وتعتمد البطارية على أنظمة بطاريات حرارية قصيرة العمر تستخدم لتشغيل الصواريخ الذكية. وتحتوي البطارية على 17 خلية فردية وتستخدم مواد كيميائية وتركيبية مصممة خصيصا لتحمل الحرارة العالية.

وبحسب مجلة "sciencealert" العلمية، يواجه إرسال مركبة هبوط إلى كوكب الزهرة عدة تحديات هندسية ضخمة نظرًا لأن الغلاف الجوي لكوكب الزهرة كثيف جدًا، حيث يستقر المسبار بلطف على السطح الكوكب مثل الحجر الذي يسقط ضمن المياه إلى قاع البحر، لا حاجة إلى مظلات أو صواريخ دفع معاكس.
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لكن التحدي الأكبر هو حرارة الكوكب، حيث يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة على السطح 455 درجة مئوية (850 فهرنهايت)، وهي حرارة كافية لإذابة الرصاص.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مزيج المواد الكيميائية التي تشكل الغلاف الجوي للكوكب، مثل حامض الكبريتيك، هو مادة تأكل معظم المعادن، يشكل تحديا آخر، ويعادل الضغط الجوي الساحق للكوكب تقريبًا 1500 متر (5000 قدم) تحت الماء.

قال الدكتور كيفين ويباسنيك، مهندس مشروع "ATB"، في بيان صحفي لوكالة "ناسا"، إن "هذا العرض الأخير لتكنولوجيا البطاريات، مع بنية محسنة وكيمياء كهربائية منخفضة التفريغ الذاتي، يعد إنجازًا ضخمًا ربما لم يعتقد الكثيرون أنه ممكن".
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