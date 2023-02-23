https://sputnikarabic.ae/20230223/نولاند-واشنطن-لا-تريد-بناء-ترسانتها-النووية-ولا-ترى-مثل-هذه-الفرص-عند-روسيا-1073941861.html

نولاند: واشنطن لا تريد بناء ترسانتها النووية ولا ترى مثل هذه الفرص عند روسيا

نولاند: واشنطن لا تريد بناء ترسانتها النووية ولا ترى مثل هذه الفرص عند روسيا

صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بأن الولايات المتحدة تود استئناف عمليات التفتيش الثنائية بموجب معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T16:02+0000

2023-02-23T16:02+0000

2023-02-23T16:02+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

معاهدة ستارت

روسيا

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وقالت نولاند في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست التي تبث على الهواء مباشرة على موقع الصحيفة، اليوم الخميس: "نود العودة إلى استئناف عمليات التفتيش المتبادل وإلى اللحظة التي يمكننا فيها استئناف المناقشات بشأن تنفيذ هذا الاتفاق".وأعربت الدبلوماسية الأمريكية عن رأي مفاده أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت كان موجهاً للجمهور الداخلي.وقالت نولاند عندما سئلت عما إذا كان تعليق روسيا لمعاهدة ستارت سيغير سلوك الولايات المتحدة بشأن هذه القضية "هل سنفعل أي شيء بشكل مختلف؟ لن نفعل ذلك، وقد أوضحنا ذلك للروس".ووفقًا لها، فإن واشنطن مهتمة باستئناف عمليات التفتيش المتبادل بموجب معاهدة ستارت، والتي، وفقًا لها، تم تعليقها بالفعل قبل فترة طويلة من الإعلان الرسمي عن تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة ستارت.

https://sputnikarabic.ae/20230222/بايدن-لا-نعتقد-أن-روسيا-تفكر-في-استخدام-أسلحة-نووية--1073902298.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, معاهدة ستارت, روسيا