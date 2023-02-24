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أردوغان يناقش مع بوتين تسوية الصراع في أوكرانيا
أردوغان يناقش مع بوتين تسوية الصراع في أوكرانيا
أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأخير قد أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا والزلازل الأخيرة في... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T16:56+0000
2023-02-24T16:56+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
فلاديمير بوتين
رجب طيب أردوغان
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وأضاف المكتب الرئاسي في بيان له اليوم الجمعة: "كشف الرئيس التركي خلال مفاوضاته مع الرئيس الروسي عن "استعداد أنقرة للمساهمة في استئناف المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا".وأعرب أردوغان عن "رغبته الصادقة في استعادة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول (اتفاقية الحبوب)، وأنهم مستعدون لتقديم أي مساهمة في هذه القضية".وختم البيان: "وشكر الرئيس أردوغان الرئيس بوتين على التضامن الذي أبداه بشأن الزلزال".
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
روسيا, أخبار تركيا اليوم, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان

أردوغان يناقش مع بوتين تسوية الصراع في أوكرانيا

16:56 GMT 24.02.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأخير قد أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا والزلازل الأخيرة في جنوب شرقي تركيا.
وأضاف المكتب الرئاسي في بيان له اليوم الجمعة: "كشف الرئيس التركي خلال مفاوضاته مع الرئيس الروسي عن "استعداد أنقرة للمساهمة في استئناف المفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا".
وأعلن الرئيس أردوغان أنه يجب إحلال سلام عادل دون سقوط المزيد من الضحايا والدمار في النزاع الروسي الأوكراني.
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وأعرب أردوغان عن "رغبته الصادقة في استعادة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول (اتفاقية الحبوب)، وأنهم مستعدون لتقديم أي مساهمة في هذه القضية".
وختم البيان: "وشكر الرئيس أردوغان الرئيس بوتين على التضامن الذي أبداه بشأن الزلزال".
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