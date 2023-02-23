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https://sputnikarabic.ae/20230223/تركيا-تسجل-8550-هزة-ارتدادية-منذ-الزلزال-المدمر-1073946397.html
تركيا تسجل 8550 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر
تركيا تسجل 8550 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر
أعلنت السلطات التركية تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية إثر الزلزال المدمر الذي هز جنوبي تركيا في السادس من فبراير/ شباط الجاري. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T19:04+0000
2023-02-23T19:04+0000
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وقال أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزال بلغ 8550 هزة.وأوضح المسؤول التركي أن جزءا كبيرا من هذه الهزات الارتدادية شعر بها السكان في المنطقة، بحسب وكالة "الأناضول".وتوقع تتار أن تشهد المنطقة خلال الأيام القادمة هزات ارتدادية تفوق شدتها 5 درجات.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/زلزال-جديد-بقوة-5-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-تركيا-1073946006.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, هزة أرضبة, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, هزة أرضبة, أخبار سوريا اليوم

تركيا تسجل 8550 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر

19:04 GMT 23.02.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumyأوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023
أوغون سيفير أوكيور، رجل تركي، يبلغ من العمر 38 عامًا، يربط بالونًا لتعليقه على حطام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
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أعلنت السلطات التركية تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية إثر الزلزال المدمر الذي هز جنوبي تركيا في السادس من فبراير/ شباط الجاري.
وقال أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزال بلغ 8550 هزة.
يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين الأنقاض في سانليورفا التركية، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا
18:55 GMT
وأوضح المسؤول التركي أن جزءا كبيرا من هذه الهزات الارتدادية شعر بها السكان في المنطقة، بحسب وكالة "الأناضول".
وتوقع تتار أن تشهد المنطقة خلال الأيام القادمة هزات ارتدادية تفوق شدتها 5 درجات.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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