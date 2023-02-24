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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230224/القوات-الروسية-تحرر-قرية-بيرخوفكا-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1073954983.html
القوات الروسية تحرر قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك
القوات الروسية تحرر قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية بيرخوفكا في القرب من أرتيوموفسك. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T07:32+0000
2023-02-24T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بريغوجين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الجمعة: "أصبحت قرية بيرخوفكا تحت سيطرتنا بالكامل".وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن السيطرة على هذه القرية سيجعل من الممكن الخروج وسد الطريق المؤدية إلى تشاسوف يار، وهو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات المسلحة لأوكرانيا.تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/المدفعية-الروسية-تدمر-نقطة-اتصال-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-دونيتسك-بسبب-محطة-ستارلينك-فيديو-1073952779.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

القوات الروسية تحرر قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك

07:32 GMT 24.02.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصور دبابة روسية في بلدة بوباسنايا بعد تحريرها من القوات الأوكرانية
 دبابة روسية في بلدة بوباسنايا بعد تحريرها من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية بيرخوفكا في القرب من أرتيوموفسك.
وقال بريغوجين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الجمعة: "أصبحت قرية بيرخوفكا تحت سيطرتنا بالكامل".
وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن السيطرة على هذه القرية سيجعل من الممكن الخروج وسد الطريق المؤدية إلى تشاسوف يار، وهو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات المسلحة لأوكرانيا.

تقع بيرخوفكا شمال غربي أرتيوموفسك، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرية باراسكوفيفكا المجاورة.

جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر نقطة اتصال القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك بسبب محطة "ستارلينك"... فيديو
05:34 GMT
تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
22 فبراير, 14:35 GMT
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
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