https://sputnikarabic.ae/20230224/القوات-الروسية-تحرر-قرية-بيرخوفكا-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1073954983.html
القوات الروسية تحرر قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك
القوات الروسية تحرر قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك
أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية بيرخوفكا في القرب من أرتيوموفسك. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T07:32+0000
2023-02-24T07:32+0000
2023-02-24T07:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بريغوجين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الجمعة: "أصبحت قرية بيرخوفكا تحت سيطرتنا بالكامل".وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن السيطرة على هذه القرية سيجعل من الممكن الخروج وسد الطريق المؤدية إلى تشاسوف يار، وهو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات المسلحة لأوكرانيا.تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/المدفعية-الروسية-تدمر-نقطة-اتصال-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-دونيتسك-بسبب-محطة-ستارلينك-فيديو-1073952779.html
https://sputnikarabic.ae/20230222/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر قرية بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك
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أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، سيطرة القوات الروسية بالكامل على قرية بيرخوفكا في القرب من أرتيوموفسك.
وقال بريغوجين في منشور عبر حسابه على موقع "تلغرام" اليوم الجمعة: "أصبحت قرية بيرخوفكا تحت سيطرتنا بالكامل".
وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن السيطرة على هذه القرية سيجعل من الممكن الخروج وسد الطريق المؤدية إلى تشاسوف يار، وهو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات المسلحة لأوكرانيا.
تقع بيرخوفكا شمال غربي أرتيوموفسك، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرية باراسكوفيفكا المجاورة.
تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
تجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط من العام الماضي، وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن مهمتها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للمضايقات والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقًا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا.