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https://sputnikarabic.ae/20230224/كوريا-الشمالية-تختبر-4-صواريخ-استراتيجية-أطلقتها-تجاه-البحر--1073951039.html
كوريا الشمالية تختبر 4 صواريخ استراتيجية أطلقتها تجاه البحر
كوريا الشمالية تختبر 4 صواريخ استراتيجية أطلقتها تجاه البحر
أعلنت كوريا الشمالية، صباح الجمعة، اختبار 4 صواريخ استراتيجية أطلقتها باتجاه البحر. 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T00:33+0000
2023-02-24T00:33+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية قولها، أن التجربة "أظهرت مرة أخرى" قوة بيونغ يانغ القتالية النووية.وذكرت الوكالة أن صواريخ "هواسال-2" الأربعة أطلقت من منطقة مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.وأكدت الوكالة أن الصواريخ أصابت هدفها بدقة.وأجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد الماضي، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق.حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبحية، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، بمرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.وكانت بيونغ يانغ قد اختبرت، السبت الماضي، إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومترا، وقطع مسافة 989 كيلومتراـ في 66 دقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20230222/كوريا-الشمالية-الطموحات-العسكرية-غير-المسؤولة-لواشنطن-وسيؤول-سبب-التوتر-في-المنطقة-1073857249.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تختبر 4 صواريخ استراتيجية أطلقتها تجاه البحر

00:33 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEكوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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أعلنت كوريا الشمالية، صباح الجمعة، اختبار 4 صواريخ استراتيجية أطلقتها باتجاه البحر.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية قولها، أن التجربة "أظهرت مرة أخرى" قوة بيونغ يانغ القتالية النووية.
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
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22 فبراير, 06:32 GMT
وذكرت الوكالة أن صواريخ "هواسال-2" الأربعة أطلقت من منطقة مدينة كيم تشيك في مقاطعة هامغيونغ الشمالية باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.
وأكدت الوكالة أن الصواريخ أصابت هدفها بدقة.
وأجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، يوم الأحد الماضي، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق.
حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبحية، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، بمرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.
وكانت بيونغ يانغ قد اختبرت، السبت الماضي، إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومترا، وقطع مسافة 989 كيلومتراـ في 66 دقيقة.
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