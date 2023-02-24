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https://sputnikarabic.ae/20230224/مجهول-يلقي-طردا-مشبوها-قرب-قنصلية-روسية-في-مدينة-يونانية-فيديو-1073972833.html
مجهول يلقي طردا مشبوها قرب قنصلية روسية في مدينة يونانية... فيديو
مجهول يلقي طردا مشبوها قرب قنصلية روسية في مدينة يونانية... فيديو
قالت القائمة بأعمال القنصل العام الروسي في مدينة سالونيك اليونانية جوليانا غايفوتدينوفا لوكالة "سبوتنيك" إن "الشرطة اليونانية أغلقت شارعا خارج القنصلية العامة... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T19:12+0000
2023-02-24T19:11+0000
روسيا
اليونان
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وأردفت غايفوتدينوفا: "مر رجل مجهول في منتصف العمر يرتدي قبعة وسماعات بالقرب من القنصلية العامة وألقى عبوة سوداء عليها نقش" العالم الروسي، ولم تذكر الشرطة ما كان بداخل الحقيبة وتقوم الآن بفحصها تحسبًا فقط، وتم إغلاق الشارع ".وتعرضت التمثيليات الدبلوماسية الروسية حول العالم لأعمال تخريبية لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.ولعل أبرزها تفجير مسلح مجهول عبوة ناسفة في 5 سبتمبر/أيلول، الساعة 10.50 صباحا بتوقيت كابول، بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول.وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية، كما سقط ضحايا بين المواطنين الأفغان.
https://sputnikarabic.ae/20220930/تعرض-واجهة-القنصلية-الروسية-في-نيويورك-للتخريب-فيديو-1068456226.html
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روسيا, اليونان
روسيا, اليونان

مجهول يلقي طردا مشبوها قرب قنصلية روسية في مدينة يونانية... فيديو

19:12 GMT 24.02.2023
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالعاصمة اليونانية أثينا
العاصمة اليونانية أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© Sputnik . Vladimir Rodionov
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قالت القائمة بأعمال القنصل العام الروسي في مدينة سالونيك اليونانية جوليانا غايفوتدينوفا لوكالة "سبوتنيك" إن "الشرطة اليونانية أغلقت شارعا خارج القنصلية العامة الروسية في المدينة الساحلية اليوم الجمعة بعد أن ألقى رجل مجهول الطرد المشبوه بالقرب من مكتب التمثيل.
وأردفت غايفوتدينوفا: "مر رجل مجهول في منتصف العمر يرتدي قبعة وسماعات بالقرب من القنصلية العامة وألقى عبوة سوداء عليها نقش" العالم الروسي، ولم تذكر الشرطة ما كان بداخل الحقيبة وتقوم الآن بفحصها تحسبًا فقط، وتم إغلاق الشارع ".

لا يوجد "موظفون" داخل المبنى، لأنه لم يكن يوم استقبال والقنصلية لا تعمل.

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وتعرضت التمثيليات الدبلوماسية الروسية حول العالم لأعمال تخريبية لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ولعل أبرزها تفجير مسلح مجهول عبوة ناسفة في 5 سبتمبر/أيلول، الساعة 10.50 صباحا بتوقيت كابول، بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول.
وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية، كما سقط ضحايا بين المواطنين الأفغان.
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