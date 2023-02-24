https://sputnikarabic.ae/20230224/مدفيديف-لقد-أعاد-جنودنا-النظام-والسلام-والعدالة-إلى-أرضنا-وقضوا-على-جذور-النازية-الجديدة-1073956461.html
مدفيديف: لقد أعاد جنودنا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا وقضوا على جذور النازية الجديدة
مدفيديف: لقد أعاد جنودنا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا وقضوا على جذور النازية الجديدة
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن العسكريين الروس، "أعادوا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا، وقضوا على جذور النازية الجديدة". 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T09:04+0000
2023-02-24T09:04+0000
2023-02-24T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على موقع "تلغرام"، بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "لقد مر عام منذ أن بدأت العملية الخاصة. عام منذ أن أعاد جنودنا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا، وحماية شعبنا، والقضاء على جذور النازية الجديدة. "إنهم أبطال"، مضيفًا أن "البلد كله يساعدهم، ويمد الجبهة بكل ما هو ضروري".وتابع ميدفيديف: "إن دوافع الأعداء الرئيسيين لبلدنا واضحة، وهي إضعاف روسيا قدر الإمكان، وإزهاقنا لفترة طويلة. لذلك فهم غير مهتمين بإنهاء الصراع، لكن عاجلاً أم آجلاً، وفقًا للقوانين التاريخية، سيفعلون ذلك، وبعد ذلك سيكون هناك اتفاق بطبيعة الحال، من دون اتفاقيات أساسية بشأن حدود حقيقية أو على ميثاق هلسنكي جديد يضمن الأمن في أوروبا، ولكن سيكون مجرد اتفاق".وختم ميدفيديف: "من المهم للغاية تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة. ودفع حدود التهديدات لبلدنا إلى أقصى حد ممكن، حتى لو كانت هذه هي حدود بولندا، وتدمير النازية الجديدة على الأرض. حتى لا نضيع الوقت فيما بعد في اصطياد بقايا هذه العصابات في الغابات الروسية. وحتى يجد العالم السلام الذي طال انتظاره".ويوافق اليوم الجمعة 24 من شباط/ فبراير، ذكرى العام الأول من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي السياق نفسه، أكدت موسكو في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.في وقت سابق، أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230224/القوات-الروسية-تحرر-قرية-بيرخوفكا-بالقرب-من-أرتيوموفسك-1073954983.html
https://sputnikarabic.ae/20230224/كييف-تدعو-الغرب-لمضاعفة-الدعم-1073956733.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مدفيديف: لقد أعاد جنودنا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا وقضوا على جذور النازية الجديدة
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن العسكريين الروس، "أعادوا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا، وقضوا على جذور النازية الجديدة".
موسكو - سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على موقع "تلغرام"، بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "لقد مر عام منذ أن بدأت العملية الخاصة. عام منذ أن أعاد جنودنا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا، وحماية شعبنا، والقضاء على جذور النازية الجديدة. "إنهم أبطال"، مضيفًا أن "البلد كله يساعدهم، ويمد الجبهة بكل ما هو ضروري".
وأضاف ميدفيديف: "سوف يتحقق النصر. كلنا نريد أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن، وسيأتي ذلك اليوم. سنعيد أراضينا ونحمي بشكل موثوق شعبنا الذي عانى خلال سنوات من الإبادة الجماعية والقصف. ماذا بعد نصر روسيا؟ ستكون هناك مفاوضات صعبة، لأن المشاركين الرسميين في المفاوضات من جانب عدونا واحد فقط، والقادة الفعليون مختلفون تمامًا، والقرارات الخاصة بنظام كييف، بالطبع لن يتخذها زيلينسكي، إذا كان لا يزال على قيد الحياة، أو زملته. سيتم اتخاذ القرار من قبل أولئك الذين في أيديهم توريد الأسلحة إلى كييف وتخصيص الأموال للحفاظ على بقايا الاقتصاد الأوكراني".
وتابع ميدفيديف: "إن دوافع الأعداء الرئيسيين لبلدنا واضحة، وهي إضعاف روسيا قدر الإمكان، وإزهاقنا لفترة طويلة. لذلك فهم غير مهتمين بإنهاء الصراع، لكن عاجلاً أم آجلاً، وفقًا للقوانين التاريخية، سيفعلون ذلك، وبعد ذلك سيكون هناك اتفاق بطبيعة الحال، من دون اتفاقيات أساسية بشأن حدود حقيقية أو على ميثاق هلسنكي جديد يضمن الأمن في أوروبا، ولكن سيكون مجرد اتفاق".
وختم ميدفيديف: "من المهم للغاية تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة. ودفع حدود التهديدات لبلدنا إلى أقصى حد ممكن، حتى لو كانت هذه هي حدود بولندا، وتدمير النازية الجديدة على الأرض. حتى لا نضيع الوقت فيما بعد في اصطياد بقايا هذه العصابات في الغابات الروسية. وحتى يجد العالم السلام الذي طال انتظاره".
ويوافق اليوم الجمعة 24 من شباط/ فبراير، ذكرى العام الأول من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، أكدت موسكو في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
في وقت سابق، أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.