https://sputnikarabic.ae/20230224/مدفيديف-لقد-أعاد-جنودنا-النظام-والسلام-والعدالة-إلى-أرضنا-وقضوا-على-جذور-النازية-الجديدة-1073956461.html

مدفيديف: لقد أعاد جنودنا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا وقضوا على جذور النازية الجديدة

مدفيديف: لقد أعاد جنودنا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا وقضوا على جذور النازية الجديدة

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن العسكريين الروس، "أعادوا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا، وقضوا على جذور النازية الجديدة". 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T09:04+0000

2023-02-24T09:04+0000

2023-02-24T09:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على موقع "تلغرام"، بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "لقد مر عام منذ أن بدأت العملية الخاصة. عام منذ أن أعاد جنودنا النظام والسلام والعدالة إلى أرضنا، وحماية شعبنا، والقضاء على جذور النازية الجديدة. "إنهم أبطال"، مضيفًا أن "البلد كله يساعدهم، ويمد الجبهة بكل ما هو ضروري".وتابع ميدفيديف: "إن دوافع الأعداء الرئيسيين لبلدنا واضحة، وهي إضعاف روسيا قدر الإمكان، وإزهاقنا لفترة طويلة. لذلك فهم غير مهتمين بإنهاء الصراع، لكن عاجلاً أم آجلاً، وفقًا للقوانين التاريخية، سيفعلون ذلك، وبعد ذلك سيكون هناك اتفاق بطبيعة الحال، من دون اتفاقيات أساسية بشأن حدود حقيقية أو على ميثاق هلسنكي جديد يضمن الأمن في أوروبا، ولكن سيكون مجرد اتفاق".وختم ميدفيديف: "من المهم للغاية تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة. ودفع حدود التهديدات لبلدنا إلى أقصى حد ممكن، حتى لو كانت هذه هي حدود بولندا، وتدمير النازية الجديدة على الأرض. حتى لا نضيع الوقت فيما بعد في اصطياد بقايا هذه العصابات في الغابات الروسية. وحتى يجد العالم السلام الذي طال انتظاره".ويوافق اليوم الجمعة 24 من شباط/ فبراير، ذكرى العام الأول من انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي السياق نفسه، أكدت موسكو في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.في وقت سابق، أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.

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