https://sputnikarabic.ae/20230225/أنصار-الله-تدعو-دول-العدوان-الأمريكي-السعودي-إلى-رفع-حصارها-وإخراج-قواتها-من-اليمن-1073983475.html
"أنصار الله" تدعو "دول العدوان الأمريكي السعودي" إلى رفع حصارها وإخراج قواتها من اليمن
"أنصار الله" تدعو "دول العدوان الأمريكي السعودي" إلى رفع حصارها وإخراج قواتها من اليمن
دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لجماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، "دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T09:43+0000
2023-02-25T09:43+0000
2023-02-25T09:43+0000
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وأكد المشاط، في تصريحات مع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تسيطر عليها "أنصار الله"، أنه "على الأمريكي أن يأخذ تحذيرات قائد الثورة عبدالملك بدرالدين الحوثي على محمل الجد"، مشددا على أن تجاهل هذه التحذيرات ستكون عواقبه وخيمة.ودعا "دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات الأجنبية من اليمن، وتحمل كل الالتزامات والاستحقاقات المشروعة لشعبنا نتيجة عدوانها"، مؤكدا "حقوق الشعب اليمني في ثرواته لصرف المرتبات والخدمات".وختم المشاط بالقول إن"الشعب اليمني بعد 8 سنوات من العدوان والحصار، وبعد التضحيات الكبيرة التي قدمها، متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.وتشترط "أنصار الله"، دفع الحكومة المعترف بها دولياً رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها، مقابل تجديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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https://sputnikarabic.ae/20230223/أنصار-الله-تتهم-واشنطن-بعرقلة-مساعي-سلطنة-عمان-لإنهاء-الأزمة-في-اليمن-1073942030.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" تدعو "دول العدوان الأمريكي السعودي" إلى رفع حصارها وإخراج قواتها من اليمن
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دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن التابع لجماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، "دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات الأجنبية من اليمن".
وأكد المشاط، في تصريحات مع وكالة
الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تسيطر عليها "أنصار الله"، أنه "على الأمريكي أن يأخذ تحذيرات قائد الثورة عبدالملك بدرالدين الحوثي على محمل الجد"، مشددا على أن تجاهل هذه التحذيرات ستكون عواقبه وخيمة.
ودعا "دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات الأجنبية من اليمن، وتحمل كل الالتزامات والاستحقاقات المشروعة لشعبنا نتيجة عدوانها"، مؤكدا "حقوق الشعب اليمني في ثرواته لصرف المرتبات والخدمات".
وختم المشاط بالقول إن"الشعب اليمني بعد 8 سنوات من العدوان والحصار، وبعد التضحيات الكبيرة التي قدمها، متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".
وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار جهوده لتحقيق ذلك.
وتشترط "أنصار الله"، دفع الحكومة المعترف بها دولياً رواتب الموظفين العموميين
من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها، مقابل تجديد وتوسيع هدنة الأمم المتحدة.
وتسيطر "أنصار الله
" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.