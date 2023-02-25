https://sputnikarabic.ae/20230225/الأردن-يدشن-أكبر-محطة-طاقة-شمسية-في-البلاد-يصل-إنتاجها-إلى-200-ميغاوات-1073987141.html

الأردن يدشن أكبر محطة طاقة شمسية في البلاد... يصل إنتاجها إلى 200 ميغاوات

الأردن يدشن أكبر محطة طاقة شمسية في البلاد... يصل إنتاجها إلى 200 ميغاوات

دشن الأردن، اليوم السبت، محطة "بينونة"، التي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد، والتي تصل ‏قدرة إنتاجها إلى 200 ميغاوات.‏ 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T11:32+0000

2023-02-25T11:32+0000

2023-02-25T11:58+0000

أخبار الأردن

العالم العربي

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103129/32/1031293221_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e5a7b8121c8cbab3b53a07d5e10edb.jpg

وحضر حفل التدشين المحطة الواقعة بالقرب من منطقة الموقر، كلا من رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.والمحطة مشروع مشترك ما بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، ومجموعة الاستثمار وإدارة الأصول الفنلندية "تاليري".وستسهم محطة "بينونة" في توفير نصف حاجة الأردن من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كهدف استراتيجي تسعى المملكة لتحقيقه.كما أن محطة بينونة للطاقة الشمسية قادرة على تلبية احتياجات الطاقة السنوية لما يقرب من 160 ألف منزل في الأردن، وذلك بفضل إمكانيتها إنتاج أكثر من 560 ميغاوات/ ساعة من الطاقة سنويا.وتساهم المحطَّة كذلك في تفادي انبعاث 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل تحييد الانبعاثات الناتجة عما يقارب 80 ألف سيارة من الطرقات.ومنذ عام 2012، اتجه الأردن نحو الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وذلك من خلال تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين وتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين.ويستهدف الأردن الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاته من الطاقة، رفع حصة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، وفق تصريحات لوزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة.وسبق أن أكد ضرار الحراسيس، عضو لجنة الطاقة والتعدين في مجلس النواب الأردني، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الأردن له عدة مميزات في مجال الطاقة البديلة.وأضاف الحراسيس: "هناك مناطق في المملكة سجلت في المناطق الأكثر عرضة للشمس في العالم، كذلك هناك مناطق بالمحافظات الجنوبية مثل عجلون بها نشاط كبير للرياح، ويمكن استغلالها، حيث بدأت هناك مشاريع لتوليد طاقة الرياح".

https://sputnikarabic.ae/20230110/ملك-الأردن-يؤكد-أهمية-تنفيذ-المدينة-الجديدة-تكلفة-بنيتها-التحتية-تفوق-620-مليون-دولار-1072128136.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن