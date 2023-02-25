https://sputnikarabic.ae/20230225/القضاء-التونسي-يصدر-بطاقات-إيداع-بالسجن-لرجال-أعمال-ونشطاء-سياسيين-بارزين-1073982361.html

القضاء التونسي يصدر بطاقات إيداع بالسجن لرجال أعمال ونشطاء سياسيين بارزين

القضاء التونسي يصدر بطاقات إيداع بالسجن لرجال أعمال ونشطاء سياسيين بارزين

قال المحامي التونسي عبد العزيز الصيد، اليوم السبت، إن القضاء التونسي أصدر بطاقات إيداع بالسجن بحق رجال أعمال ونشطاء سياسيين بارزين في الدولة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-25T09:14+0000

2023-02-25T09:14+0000

2023-02-25T09:14+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101555/08/1015550824_0:245:4832:2963_1920x0_80_0_0_8889f034e8a60bec5d90f013bc071889.jpg

وأضاف الصيد لوكالة "سبوتنيك"، إن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، أصدر بطاقة إيداع ضد منوبه الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي في ملف يتعلق بالتآمر على أمن الدولة.وأصدر كذلك بطاقتي إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي والقيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي من أجل نفس القضية.ووجهت النيابة العمومية لكل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال اللطيف تهم تتعلق بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.ويوجه الرئيس التونسي اتهامات، لمن وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن تأجيج الأزمات الاجتماعية في البلاد.وبناء عليه، قامت السلطات التونسية مؤخرا، بإيقاف عدد من الشخصيات البارزة من المعارضة.يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها تونس وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.

https://sputnikarabic.ae/20230222/الرئيس-التونسي-يحذر-من-مؤامرة-لتغيير-التركيبة-الديموغرافية-في-بلاده-1073868032.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, حصري