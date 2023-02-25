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https://sputnikarabic.ae/20230225/القضاء-التونسي-يصدر-بطاقات-إيداع-بالسجن-لرجال-أعمال-ونشطاء-سياسيين-بارزين-1073982361.html
القضاء التونسي يصدر بطاقات إيداع بالسجن لرجال أعمال ونشطاء سياسيين بارزين
القضاء التونسي يصدر بطاقات إيداع بالسجن لرجال أعمال ونشطاء سياسيين بارزين
قال المحامي التونسي عبد العزيز الصيد، اليوم السبت، إن القضاء التونسي أصدر بطاقات إيداع بالسجن بحق رجال أعمال ونشطاء سياسيين بارزين في الدولة. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T09:14+0000
2023-02-25T09:14+0000
تونس
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وأضاف الصيد لوكالة "سبوتنيك"، إن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، أصدر بطاقة إيداع ضد منوبه الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي في ملف يتعلق بالتآمر على أمن الدولة.وأصدر كذلك بطاقتي إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي والقيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي من أجل نفس القضية.ووجهت النيابة العمومية لكل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال اللطيف تهم تتعلق بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.ويوجه الرئيس التونسي اتهامات، لمن وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن تأجيج الأزمات الاجتماعية في البلاد.وبناء عليه، قامت السلطات التونسية مؤخرا، بإيقاف عدد من الشخصيات البارزة من المعارضة.يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها تونس وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الرئيس-التونسي-يحذر-من-مؤامرة-لتغيير-التركيبة-الديموغرافية-في-بلاده-1073868032.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, حصري

القضاء التونسي يصدر بطاقات إيداع بالسجن لرجال أعمال ونشطاء سياسيين بارزين

09:14 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / Fethi Belaid
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حصري
قال المحامي التونسي عبد العزيز الصيد، اليوم السبت، إن القضاء التونسي أصدر بطاقات إيداع بالسجن بحق رجال أعمال ونشطاء سياسيين بارزين في الدولة.
وأضاف الصيد لوكالة "سبوتنيك"، إن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، أصدر بطاقة إيداع ضد منوبه الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي في ملف يتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
وأصدر كذلك بطاقتي إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال كمال اللطيف والناشط السياسي والقيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي من أجل نفس القضية.
ووجهت النيابة العمومية لكل من خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وكمال اللطيف تهم تتعلق بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
الرئيس التونسي يحذر من مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" في بلاده
22 فبراير, 09:52 GMT
ويوجه الرئيس التونسي اتهامات، لمن وصفهم بأنهم "خونة" بالمسؤولية عن تأجيج الأزمات الاجتماعية في البلاد.
وبناء عليه، قامت السلطات التونسية مؤخرا، بإيقاف عدد من الشخصيات البارزة من المعارضة.
يأتي ذلك وسط الصعوبات المالية التي تعيشها تونس وارتفاع نسبة التضخم، تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وفقدانها في تونس، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما صعّب الأوضاع المعيشية للتونسيين.
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