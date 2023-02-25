https://sputnikarabic.ae/20230225/بايدن-يتعثر-في-الإجابة-بشأن-عدم-زيارته-موقع-حادث-قطار-المواد-السامة-في-أوهايو-فيديو-1073993983.html
بايدن يتعثر في الإجابة بشأن عدم زيارته موقع حادث قطار المواد السامة في أوهايو... فيديو
بايدن يتعثر في الإجابة بشأن عدم زيارته موقع حادث قطار المواد السامة في أوهايو... فيديو
تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إجابته على سؤال من أحد الصحفيين، والمتعلق بعدم تفقده موقع حادث قطار المواد السامة، الذي وقع في ولاية أوهايو الأمريكية... 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T14:36+0000
2023-02-25T14:36+0000
2023-02-25T14:36+0000
جو بايدن
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وبينما كان يغادر البيت الأبيض، أمس الجمعة، متوجها إلى مقر إقامته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، سُئل من أحد الصحفيين: "هل تخطط للسفر إلى أوهايو؟".وكان رد بايدن: "في هذه المرحلة لا أخطط للسفر، ولكني أعددت مقطع فيديو كاملا للتعليق على الحادث". ثم نسي اسم التطبيق الذكي الذي نشره عليه.وبعد أن ظل لثوانٍ وهو يكافح لتذكر اسم التطبيق، ساعده الصحفي قائلا تطبيق "زووم"، ليرد عليه الرئيس الأمريكي: "نعم إنه "زووم" وكلما فكرت في اسم التطبيق أتذكر أغنية "Who’s Zooming Who" للمغنية الأمريكية، أريثا فرانكلين.بعد ذلك، نفى بايدن للصحفي مزاعم متداولة بشدة داخل أمريكا، بأن إدارته لا تفعل ما يكفي من الجهود بشأن حادث انحراف القطار الذي كان يحمل مواد سامة عن مساره في ولاية أوهايو.وأكد بايدن أن إدارته كانت في مكان الحادث بعد فترة وجيزة من حدوثه.وفي الثالث من فبراير/ شباط الجاري، انحرف قطار عن مساره كان يحمل 50 عربة قطار، 10 منها تحمل مادة كلوريد الفينيل، عن مساره في أوهايو، ما تسبب في انسكاب مواد كيميائية خطرة على الأرض، وأطلق عمودا من الدخان في الهواء.وأفاد مسؤولو وكالة حماية البيئة الأمريكية وأوهايو، بأن الهواء والماء في الولاية آمنان بعد حادث قطار المواد السامة، لكن سكانها أبلغوا عن معاناتهم وحيواناتهم الأليفة من مشكلات صحية مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الرئيس-يواصل-السقوط-بايدن-يتعثر-مجددا-على-سلم-الطائرة-في-وارسو-فيديو-1073898381.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن يتعثر في الإجابة بشأن عدم زيارته موقع حادث قطار المواد السامة في أوهايو... فيديو
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تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إجابته على سؤال من أحد الصحفيين، والمتعلق بعدم تفقده موقع حادث قطار المواد السامة، الذي وقع في ولاية أوهايو الأمريكية الأسبوع الماضي.
وبينما كان يغادر البيت الأبيض، أمس الجمعة، متوجها إلى مقر إقامته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، سُئل من أحد الصحفيين: "هل تخطط للسفر إلى أوهايو؟".
وكان رد بايدن
: "في هذه المرحلة لا أخطط للسفر، ولكني أعددت مقطع فيديو كاملا للتعليق على الحادث". ثم نسي اسم التطبيق الذكي الذي نشره عليه.
وبعد أن ظل لثوانٍ وهو يكافح لتذكر اسم التطبيق، ساعده الصحفي قائلا تطبيق "زووم
"، ليرد عليه الرئيس الأمريكي: "نعم إنه "زووم" وكلما فكرت في اسم التطبيق أتذكر أغنية "Who’s Zooming Who" للمغنية الأمريكية، أريثا فرانكلين.
بعد ذلك، نفى بايدن للصحفي مزاعم متداولة بشدة داخل أمريكا، بأن إدارته لا تفعل ما يكفي من الجهود بشأن حادث انحراف القطار الذي كان يحمل مواد سامة عن مساره في ولاية أوهايو.
وأكد بايدن أن إدارته كانت في مكان الحادث بعد فترة وجيزة من حدوثه.
وفي الثالث من فبراير/ شباط الجاري، انحرف قطار عن مساره كان يحمل 50 عربة قطار، 10 منها تحمل مادة كلوريد الفينيل، عن مساره في أوهايو، ما تسبب في انسكاب مواد كيميائية خطرة على الأرض، وأطلق عمودا من الدخان في الهواء.
وأفاد مسؤولو وكالة حماية البيئة الأمريكية وأوهايو، بأن الهواء والماء في الولاية آمنان بعد حادث قطار المواد السامة
، لكن سكانها أبلغوا عن معاناتهم وحيواناتهم الأليفة من مشكلات صحية مختلفة.