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https://sputnikarabic.ae/20230225/بمناسبة-اليوم-الوطني-الكويتي-الرئيس-الإيراني-يبعث-برسالة-إلى-أمير-الكويت--1073998613.html
بمناسبة اليوم الوطني الكويتي... الرئيس الإيراني يبعث برسالة إلى أمير الكويت
بمناسبة اليوم الوطني الكويتي... الرئيس الإيراني يبعث برسالة إلى أمير الكويت
بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، برسالة إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح. 25.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-25T16:52+0000
2023-02-25T16:52+0000
الكويت
العالم العربي
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن إبراهيم رئيسي بعث برسالة تهنئة إلى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة حلول الذكرى الوطنية في هذا البلد.وأكدت أن الرئيس الإيراني هنأ أمير الكويت بمناسبة حلول اليوم الوطني الكويتي، معربا عن أمله بسلامة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وعلى الشعب الكويتي بالسعادة والازدهار.ويشار إلى أن الكويت تحتفل هذا العام بالأعياد الوطنية الـ 62، حيث تحتفل في الخامس والعشرين من فبراير/شباط من كل عام بالعيد الوطني للبلاد، حيث حازت الكويت على استقلالها في العام 1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، أكد السفير الإيراني في الكويت، محمد إيراني، أن "العلاقات مع الكويت بدأت تستعيد مسارها الطبيعي من جديد وبالتدريج بعد فترة جائحة كورونا".وقال إيراني، خلال الاحتفال بذكرى الثورة الذي أقامته السفارة، إن "قادة البلدين يؤكدون تعزيز هذه العلاقات وأن هذه العلاقات تشهد اليوم عقد اجتماعات اللجان المشتركة في المواضيع القنصلية والقانونية وخفر السواحل ومكافحة المخدرات وحققت تقدما جيدا"، مشيراً إلى أنه "في العام الماضي زار إيران أكثر من 80 ألف كويتي عبر رحلات جوية مباشرة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف أن "نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائم على مبادئ وقيم ثورته وينادي ويدافع عن السلام والعدالة واحترام سيادة الدول ويناهض التفرقة العنصرية والعدوان ويطالب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على المستوى الدولي".
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الكويت, العالم العربي, إيران
الكويت, العالم العربي, إيران

بمناسبة اليوم الوطني الكويتي... الرئيس الإيراني يبعث برسالة إلى أمير الكويت

16:52 GMT 25.02.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، برسالة إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن إبراهيم رئيسي بعث برسالة تهنئة إلى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة حلول الذكرى الوطنية في هذا البلد.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
إيران تشيد بعلاقاتها مع الكويت وتؤكد إيمانها بالتوقيع على الاتفاق النووي مع السداسية الدولية
14 فبراير, 12:52 GMT
وأكدت أن الرئيس الإيراني هنأ أمير الكويت بمناسبة حلول اليوم الوطني الكويتي، معربا عن أمله بسلامة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وعلى الشعب الكويتي بالسعادة والازدهار.
ويشار إلى أن الكويت تحتفل هذا العام بالأعياد الوطنية الـ 62، حيث تحتفل في الخامس والعشرين من فبراير/شباط من كل عام بالعيد الوطني للبلاد، حيث حازت الكويت على استقلالها في العام 1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.
وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، أكد السفير الإيراني في الكويت، محمد إيراني، أن "العلاقات مع الكويت بدأت تستعيد مسارها الطبيعي من جديد وبالتدريج بعد فترة جائحة كورونا".
وقال إيراني، خلال الاحتفال بذكرى الثورة الذي أقامته السفارة، إن "قادة البلدين يؤكدون تعزيز هذه العلاقات وأن هذه العلاقات تشهد اليوم عقد اجتماعات اللجان المشتركة في المواضيع القنصلية والقانونية وخفر السواحل ومكافحة المخدرات وحققت تقدما جيدا"، مشيراً إلى أنه "في العام الماضي زار إيران أكثر من 80 ألف كويتي عبر رحلات جوية مباشرة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف أن "نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائم على مبادئ وقيم ثورته وينادي ويدافع عن السلام والعدالة واحترام سيادة الدول ويناهض التفرقة العنصرية والعدوان ويطالب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى على المستوى الدولي".
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